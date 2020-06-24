Путин переговорил "на ногах" с лидерами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана

После Парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин кратко пообщался с гостями.

Владимир Путин переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана.

С Касым-Жомарт Токаевым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым российский лидер пообщался, когда они вместе шли на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата​ в Александровском сад​у​.

После церемонии Путин переговорил с молдавским президентом Игорем Додоном.

Напомним, что перед Парадом российский лидер обсудил с казахстанским коллегой свою статью о Второй мировой войне.