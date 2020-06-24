В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта

В столице в 23:00 начнется праздничный салют, после него может быть ограничен доступ к ближайшим станциям метро. Об этом сообщает пресс-служба московской подземки.

Ограничения будут введены, если будет резко увеличен поток пассажиров. "Возможны ситуативные ограничения входа пассажиров на станции "Университет", "Спортивная", "Воробьевы горы" и "Ломоносовский проспект", - уточнили в московском метрополитене.

Юбилейный салют начнется на Лужнецкой набережной в 23:00 и продлится 15 минут. Трансляцию салюта можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте mos.ru.