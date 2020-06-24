Самый крупный на Дальнем Востоке парад Победы состоялся в Хабаровске

Ни дождь, ни сильный ветер не помешали сегодня проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске. По информации пресс-службы Восточного военного округа, в нем приняли участите 3400 человек.

Как и в других городах Дальнего Востоке из-за сложной эпидемиологической обстановки доступ зрителей на парад был ограничен, но трансляция велась местными телеканалами и на сайте регионального правительства.

Начался парад с марша роты почетного караула Восточного военного округа, которые под музыку Александра Александрова к песне "Священная война" внесли на площадь имени Ленина российский флаг и копию Знамени Победы, водруженного в мае 1945 года на рейхстаг. После объезда и приветствия войск Хабаровского гарнизона командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко поздравил собравшихся с юбилеем Победы.

Из-за непогоды в Хабаровске, как и во Владивостоке, отменили воздушную часть парада. Планировалось, что над Хабаровском пролетят военные вертолеты, бомбардировщики, истребители. Но масштабный авиапарад жителей Хабаровска видели - 9 мая над городом строем пролетели более 30 воздушных судов.

Торжественные шествия и парады Победы сегодня состоялись в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Владивостоке и других городах Дальнего Востока.

Вечером, в 23 часа по местному времени над городом прогремит праздничный салют.

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