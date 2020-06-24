В Самаре в Параде Победы принял участие штурмовик Рейхстага

Новости

Суд обязал президента Бразилии носить маску на публике 11:56
В Татарстане сошла с рельсов цистерна с метанолом 11:48
В Ирландии во время пандемии заболело рекордное количество медиков 11:45
Все парадные кабриолеты СССР и России. От ЗИС-102 до Aurus Senat 11:42
Скончался известный на Кубани судья Юрий Ламейкин 11:23
В Астрахани 800 военнослужащих прошли маршем в честь Победы 11:20
Ученые КФУ объяснили, как глина упрощает добычу нефти 11:12
Россияне начали возвращать валюту в банки 11:11
Взрыв на брянском заводе показали на видео 11:10
В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца 11:03
Полиция провела 17 обысков у участников массовой драки в Норильске 10:58
Президент РФ поздравил жителей Чувашии со 100-летием республики 10:46
Москалькова: Вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается 10:45
Парад Победы проходит на Красной площади 10:38
Международное авиасообщение в РФ восстановят, когда позволит обстановка 10:19
Путин пообщался с президентом Казахстана перед Парадом Победы 10:15
Автоплатеж за услуги ЖКХ ввели на портале столичных госусгуг 10:13
В Якутии коэффициент распространения COVID-19 упал ниже 1 10:01
Opel представил новое поколение кроссовера Mokka 10:00
Оборот кафе и ресторанов в столице за неделю вырос на 59 процентов 09:52
640 тысяч человек вновь отправили на карантин в крупнейшей земле Германии 09:52
Над базой Северного флота подняли 25-метровое Знамя Победы 09:50
Названа диета, помогающая в борьбе с раком 09:49
Еще 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:36
В Таиланде обезьяны оккупировали туристические достопримечательности 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 11:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самаре в Параде Победы принял участие штурмовик Рейхстага

Текст: Наталья Саванкова
В Самаре - запасной столице военного времени - парад в честь 75-летия Великой Победы начался на час раньше, чем в Москве. По площади Куйбышева в течение полутора часов прошли 1700 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.
Участниу взятия Рейхстага Владимир Чудайкин приветствовал всех из автомобиля. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Участниу взятия Рейхстага Владимир Чудайкин приветствовал всех из автомобиля. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Участниу взятия Рейхстага Владимир Чудайкин приветствовал всех из автомобиля. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Самарцы смогли увидеть танки Т-34 и Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 "МСТА-С", реактивные системы залпового огня "Град", пусковые установки ракетного комплекса "Искандер" и противовоздушной обороны "9С-300".

Почетным участником шествия стал Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, лично штурмовавший Рейхстаг. Он проехал мимо военных расчетов на автомобиле. Также изюминкой парада стал вынос кавалерийской шашки уроженца Самарской области Героя Советского Союза генерал-майора Дмитрия Голосова. С этим оружием он прошел по Красной площади в Москве на параде Победы 24 июня 1945 года. Тогда в параде участвовали 190 самарцев, награжденных боевыми наградами.

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
Во Владивостоке Парад Победы возглавил воевавший в Сталинграде танк

После военного парада было организовано прямое включение с Красной площади в Москве, а также обращение президента России Владимира Путина. Горожане могли увидеть видеотрансляцию парада, которую одновременно вели местные СМИ и телеканал "Россия 24". Трибуны на площади на этот раз были почти пустыми. Для соблюдения социальной дистанции отдали только десятую часть мест. Главными зрителями в этом году стали медики, социальные работники, волонтеры, почтальоны, члены общественных организаций. На входе им раздавали маски, перчатки и антисептик.

Зато все без исключения самарцы смогут наблюдать за пролетом авиации. Он начнется в 13.10 по местному времени. В небо поднимутся тактические разведывательные самолеты Су-24МР и российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Особое внимание привлекают стратегические ракетоносцы "Самара" и "Николай Кузнецов".

Вечером торжественные мероприятия завершатся праздничным фейерверком и артиллерийским салютом на Октябрьской набережной и у стелы "Ладья".

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
Самый крупный на Дальнем Востоке Парад Победы прошел в Хабаровске
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей