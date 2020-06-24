В Самаре в Параде Победы принял участие штурмовик Рейхстага

Самарцы смогли увидеть танки Т-34 и Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 "МСТА-С", реактивные системы залпового огня "Град", пусковые установки ракетного комплекса "Искандер" и противовоздушной обороны "9С-300".

Почетным участником шествия стал Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, лично штурмовавший Рейхстаг. Он проехал мимо военных расчетов на автомобиле. Также изюминкой парада стал вынос кавалерийской шашки уроженца Самарской области Героя Советского Союза генерал-майора Дмитрия Голосова. С этим оружием он прошел по Красной площади в Москве на параде Победы 24 июня 1945 года. Тогда в параде участвовали 190 самарцев, награжденных боевыми наградами.

После военного парада было организовано прямое включение с Красной площади в Москве, а также обращение президента России Владимира Путина. Горожане могли увидеть видеотрансляцию парада, которую одновременно вели местные СМИ и телеканал "Россия 24". Трибуны на площади на этот раз были почти пустыми. Для соблюдения социальной дистанции отдали только десятую часть мест. Главными зрителями в этом году стали медики, социальные работники, волонтеры, почтальоны, члены общественных организаций. На входе им раздавали маски, перчатки и антисептик.

Зато все без исключения самарцы смогут наблюдать за пролетом авиации. Он начнется в 13.10 по местному времени. В небо поднимутся тактические разведывательные самолеты Су-24МР и российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Особое внимание привлекают стратегические ракетоносцы "Самара" и "Николай Кузнецов".

Вечером торжественные мероприятия завершатся праздничным фейерверком и артиллерийским салютом на Октябрьской набережной и у стелы "Ладья".

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