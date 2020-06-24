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24.06.2020 08:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге разрешат оказывать плановую медицинскую помощь

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге с 25 июня можно будет получать плановую медицинскую помощь. В обычном режиме начнут работать стоматологические кабинеты, поликлиники, возобновится плановая диспансеризация, сообщает администрация Северной столицы.

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Запрет на плановую медпомощь был введен в Петербурге в конце марта, когда в городе стремительно росло число выявленных случаев коронавирусной инфекции. Сам запрет был введен по двум причинам, во-первых, требовалось не допустить скопления людей в одном месте, во-вторых, ряд медучреждений закрывался из-за перевода на прием коронавирусных пациентов или на дезинфекцию. Следовательно, в открытых учреждениях могли возникнуть очереди.

Медицинская помощь оказывалась по показаниям. То есть, прийти на плановый осмотр к стоматологу было нельзя, но с острой болью пациентов принимали. Также работали и другие направления. Пациенты, которые нуждались в срочной консультации врача, например, для изменения дозировки приема лекарств, принимались без ограничений, но гражданам, желающим записаться на профилактический осмотр, рекомендовали оставаться дома.

Сейчас в Петербурге ограничения постепенно снимаются. Так, с 23 июня в городе открылись санатории, также возобновлена работа каршеринга. С 29 июня заработают террасы летних кафе.

Ну а уже с 25 июня люди, которые следят за своим здоровьем, смогут прийти в поликлинику или в частный медицинский кабинет на плановый прием. Также возобновлена плановая госпитализация. Правда, прием плановых пациентов ведется только в стационарах, которые не переведены на лечение пациентов с коронавирусом. Их в городе осталось несколько. Поэтому пациенту, которому была в середине весны назначена операция и он ее не сделал из-за пандемии, нужно позвонить в медучреждение, в которое у него есть направление, и выяснить, могут ли его принять.

Правда, как говорят в администрации Петербурга, работа медицинских учреждений должна вестись в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Это значит, что пациенты, пришедшие на прием, должны быть в масках и перчатках, также им следует соблюдать социальную дистанцию. В медучреждениях должна проводиться регулярная дезинфекция. Пациентам, которые имеют симптомы ОРВИ, по-прежнему нужно вызывать врача на дом.

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