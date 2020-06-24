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Грант на мечту

Начинающие челябинские фермеры смогут осуществить планы
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 136(8190)
Одним из победителей конкурса на получение господдержки стал фермер из Верхнеуральского района Марат Сайфитдинов, в планах которого - приобретение восьми телочек и двух бычков герефордской породы. Это для начала: в будущем Марат рассчитывает иметь большое стадо. Поэтому бизнес-план включает покупку не только животных, но и трактора для заготовки кормов телятам и уже имеющимся в хозяйстве лошадям, овцам. Машина пополнит небольшой пока механический парк Сайфитдиновых, состоящий из старенького МТЗ, косилки и тракторного прицепа.

- Родители держали лошадей, я помогал им. Подсобное хозяйство для нас всегда было главным, - поясняет начинающий фермер. - Даже когда уехал в Магнитогорск работать, тянуло в родные места. Весной этого года решил уволиться, чтобы продолжить дело родителей. Я и без гранта стал бы развивать свое хозяйство.

Фото: Сергей Панасенко
"РГ" продолжает рассказ о горожанах-фермерах

Есть у Марата мечта детства: создать конноспортивный клуб для детей, учить их верховой езде, прививать любовь к грациозным животным. В районе, говорит, есть спортивный клуб, но готовит он только взрослых спортсменов, дети не охвачены. Вот и решил при первой возможности организовать конные занятия для ребятишек. Встанет крепче на ноги, и это дело пойдет быстрее.

Средства на развитие молодого агробизнеса вместе с Маратом получают его коллеги - всего 23 человека из 10 районов Южного Урала. Как рассказывает начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования областного минсельхоза Наталья Семенова, в нынешнем году общую сумму грантов из федерального и областного бюджетов увеличили до 60 миллионов рублей (в 2019 году распределяли 44 миллиона).

- Из числа победителей конкурса девять человек подавали документы как фермеры, - продолжает представитель министерства, - остальные станут ими в июне. Вместе они создадут в этом году 52 новых рабочих места. Те, кто займется содержанием крупного рогатого скота молочного или мясного направления, на развитие получают по три миллиона рублей. Кто разводит лошадей, овец или делает ставку на растениеводство - по полтора миллиона. Такова стимулирующая мера государства, заинтересованного в росте производства молока и говядины. Но в обоих случаях грант компенсирует до 90 процентов расходов, указанных в фермерском бизнес-плане.

Справка "РГ"

Конкурс "Агростатап" проводится в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области", входит в региональную составляющую нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Господдержка АПК

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