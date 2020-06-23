"РГ" продолжает рассказ о горожанах-фермерах

В этом дачном сезоне "РГ" следит за несколькими горожанами, которые выращивают летом живность. В конце апреля мы познакомили вас с нашими героями: журналистами из Астрахани и Екатеринбурга, супервайзером и фитнес-тренером из Хабаровска и директором юридической компании из Свердловской области. Участники своеобразного реалити-шоу делятся хитростями содержания птиц и животных. Сегодня рассказываем о том, что произошло на подворьях горожан с момента нашей последней встречи.

Как крысы куниц приводят

За три недели на улице потеплело, а индюки-биги вымахали так, что им стало в брудере тесновато. Можно и нужно отправлять из временного домика в курятник.

Кто-то из деревенских неодобрительно назвал наш птичник дворцом. "Это ж надо было вбухать в сарай для куриц 150 тысяч! В сарай!" При этом сами годами воюют с крысами, а ближайшему соседу даже пришлось как-то спешно обшивать хлипкий курятник сеткой… Но связь между добротностью и безопасностью строения сходу не видят.

Улица наша первая от реки, за речкой - лес, а там водится разное зверье. И, увы, - ужас птицевода, куницы. Одна нашла лазейку в курятник упомянутого соседа. Стала методично резать кур, индюков и кроликов-малышей. Убитой за четыре дня живности хватило бы и сотне куниц, но у хищника - азарт и страсть к заготовкам. Сначала перепуганный сосед усыпал сарай снаружи по всему периметру собачьими пометом и шерстью, потом промазал дегтем, заделал все щели и спустил с цепи собаку… Но остановить кровавый пир не смог. Сдался. Отдал выживших бедолаг на передержку знакомым, а сам отправился в город, купил просечную сетку и вкруговую (!), включая потолок, обил ею сарай изнутри. Помогло. Тогда я и подумал: проще не допустить такое вторжение, чем с ним бороться.

Куницы приходят в деревни охотиться на крыс. А те там, где есть живность, - корм воруют. Крысы роют норы до 60-сантиметровой глубины. Куницы не роют, но по крысиным лазят. Чтобы никто не мог пробраться в сарай под землей, нужен хороший фундамент: бетонный, ленточный и довольно глубокий - сантиметров 70. Надземная часть тоже должна быть надежной, а значит, не из бросового материала. Продуха, вентиляционные отверстия, окна и лазы должны закрываться и открываться, быть защищены сварной сеткой и подогнаны одно к другому, чтоб не было щелей… Неумехи так не построят, пришлось нанимать опытную бригаду. Сделали все очень аккуратно. Да, "дворец"! Да, дорого. Но не жалею. За восемь лет лишь одна крыса попыталась обосноваться на нашем участке. Конечно, постарался избавиться, но не смог: не прикасалась к приманкам! Пожила гостья у нас с полгода, до середины зимы, и привлекла-таки куницу! Дня три по следам на снегу читал, как хищник охотится на крысу. А потом как отрезало: ни чьих следов не стало. С тех пор грызунов на участке я не видел: думаю, нечем поживиться.

Вот почему летняя подготовка курятника к заселению ограничивается у меня только чисткой и дезинфекцией, подключением вентиляции. Как коллега из Астрахани, после очистки и побелки стен, потолка и пола обеззараживаю помещение однохлористым йодом. Когда все высыхает и прогревается, заселяю помещенье птенцами. Пройдет еще почти месяц, прежде чем индюшата окрепнут, и я начну выпускать их на прогулки.

Затраты текущие :

1. Средства дезинфекции - 1.230 рублей

2. Комбикорм (120 кг) - 3.918 рублей

С начала содержания птицы: 16.748 рублей.

Советы :

- боритесь с мышами и крысами;

- однохлористым йодом дезинфицируйте помещение не менее суток, перед этим оберните все оборудование и устройства, содержащее металл, целлофаном, чтобы они не пострадали от кислоты;

- используйте в качестве подстилки не опилки, а стружку;

- белите помещение свежегашеной известью, добавляйте в раствор медный купорос;

- устройте в помещении приточную вентиляцию.

Константин Балагаев, Екатеринбург

Клевер в изюме

Пока крохи-крольчата размером с ладонь. Фото: Сергей Тетерин

В хозяйстве уральского юриста Сергея Тетерина большое пополнение: в начале июня родилось сразу 25 крольчат. Появились на свет как по расписанию, несмотря на то, что все три крольчихи, которых Сергей весной приобрел у знакомого ветеринара, потомство произвели первый раз в жизни.

- Пока крохи размером с ладонь, глазки еще не открылись, и пол непонятен. Из родового гнезда самостоятельно начнут выбираться не раньше, чем через неделю. А сейчас сидят в норе, в пуховой перине толщиной до 10 сантиметров, и питаются молоком мамы, - объясняет трудности идентификации Тетерин.

Впрочем, на правах хозяина Сергей уже открыл верхние крышки маточников, пересчитал и осмотрел потомство. Такое вмешательство человека в личную жизнь крольчихи перенесли спокойно. Появление первенцев стало сюрпризом приятным, но заранее просчитанным. Расчет в кролиководстве - дело серьезное: самки после плодотворной встречи с кролем приносят потомство на 26-28-й день. Эти сроки лучше не упускать: клетку подготовить - установить закрытый маточник, имитирующий нору, и следить за поведением зверька, иначе возможен и неприятный результат, в частности, мертворожденные или нежизнеспособные малыши. Если от них не избавиться, возможен занос инфекции. Несмотря на самостоятельность крольчих при родах, деликатный присмотр со стороны человека необходим. Все остальное ушастые мамы делают сами, как велит инстинкт.

Вслед за появлением крольчат Тетерин завел "родословную" книгу - метрическую тетрадь, где записал первенцев с их родителями. На первом этапе кролиководства информация не сверхзначима. Но если не вести изначально генеалогическое древо ушастых, то в дальнейшем неизбежно смешение кровей и вырождение. Пока о выборке наиболее перспективных ушастых среди новорожденных речи не идет. Все их, как минимум до снега, оставят для продолжения рода и нагула мяса. Вес кролики калифорнийской породы набирают быстро - через три месяца каждый может весить до 3 килограммов. А там и следующее потомство подоспеет.

- Специального рациона для того, чтобы крольчата росли как на дрожжах, не требуется. Ни витаминов, ни добавок к обычному сену и комбикорму покупать не собираюсь. Все, что необходимо, имеется в свежескошенной и слегка подсушенной траве, - делится рецептами Сергей.

Эффект подвяленной в тени молодой травки, по его мнению, играет большую роль. Если кроликам, привыкшим к сену и комбикорму, давать только что скошенную траву - у зверьков неизбежно расстройство желудочно-кишечного тракта, а следом - угроза заноса инфекции. Даже если это трава со своего, экологически чистого огорода. Поэтому Тетерин действует по принципу "изюма": по данным ученых, в подвяленном изюме витаминов не меньше, чем в винограде, - а чем хуже подсушенный клевер?

Затраты текущие :

1. Четыре кролика - 1800 рублей;

2. Комбикорм, 20 кг - 340 рублей.

С начала содержания кроликов: 2140 рублей.

Советы :

- вместо свежей травы давать для корма подсушенную;

- постоянный доступ к чистой воде.

Светлана Добрынина, Свердловская область

А у нас пополнение!

В начале июня черная чушка принесла поросят. Фото: Максим Семенов

На ферме хабаровчан Максима Семенова и Егора Смирнова все идет по плану. Как и рассчитывали ребята, вот-вот дадут потомство супоросные свиньи, которых купили в мае. А черненькая чушка в начале июня принесла девять поросят.

- Правда, двоих она задавила. Родила ночью, утром мы зашли - а там семь штук осталось, - огорчается Максим. - Так нередко бывает: свинья, если понимает, что не выкормит весь выводок, может задавить часть новорожденных. А чужих поросят и вовсе до себя не допускает - может покусать, подрать малышей. Но есть способы свиноматку обмануть - например, попшикать соляркой, чтобы она потеряла нюх на некоторое время. Поросенок перемешается с родными, и она не поймет, что к соскам чужой пристроился.

В первый год, не имея опыта, молодые фермеры забирали только что родившихся поросят, протирали их, складывали в коробку и ставили поближе к печке, чтобы те согрелись. Малыши рождаются без жира и на холодном полу (особенно если дело зимой) могут замерзнуть.

- Теперь-то мы знаем, что проблема решается проще - обычной лампой, - объясняет Егор. - Для новорожденных нужно специально готовить помещение рядом с загоном матери: в перегородке небольшой проем, чтобы малыши свободно проходили, а взрослое животное - нет. Повесить инфракрасные излучатели - и всё: поросята идут на тепло, греются на пятачке под лампой, сохнут. И не лезут к свинье. В первые часы ей не до детенышей, ей плохо, и она может их всех просто раскидать.

Семеро малышей из нового выводка живенькие, здоровенькие, но еще слабенькие. Поэтому решено клыки им пока не удалять. А вот четверку, родившуюся в мае, ждет операция: перед продажей их кастрируют.

- Эти поросюшки уже сами нормально едят - и кормосмесь, и сметки запаренные. По вкусу пришлось им детское питание - Егор дома нашел старый запас. Но из своего загончика все равно к мамаше ныряют, сосут молоко. А она их пока не гоняет, - рассказывает Максим.

Сметки купили по весне. Как раз с Алтая пришли вагоны с крупами - геркулесом, перловкой. То, что просыпалось при перевозке и разгрузке, сметается и идет на "стол" животным, в том числе и нашим свинюшкам. Да еще коронавирус подсобил с кормами.

- Из-за режима самоизоляции оптовики не смогли реализовать колоссальное количество картошки, ведь общепит, школы, детсады не работали. На базах предлагали по 20-30 тонн забирать, - поделился Егор. - Мы взяли три тонны. И обошлась эта картошка в ноль рублей!

Довольным хрюшкам высыпают картофель в загон целыми сетками - и погрызть можно всласть, и пятачком в этом "богатстве" поковыряться.

Затраты текущие :

1. 2,8 тонны сметок - 14 тысяч рублей;

2. 3 тонны картофеля - 0 рублей.

Затраты за май-июнь - 100 тысяч

Доходы :

Продажа 5 поросят - 25 тысяч рублей.

Советы :

- обустроить для новорожденных поросят отдельное помещение с лампами для обогрева;

- не экономить на питании.

Татьяна Дмитракова, Хабаровск

Гуси в городе

Крылья своим питомцам Алымовы не подрезали. Фото: Наталья Попова

Астраханские журналисты Алымовы, которые завели дома гусей и рассказали обо всех нюансах птицеводства читателям "РГ", так увлеклись фермерством, что решили свое небольшое хозяйство официально зарегистрировать. Материальная база будущей фермы "Алымовка" пополнилась инкубатором, чтобы следующей весной не покупать, а выводить птенцов самим.

- Технологию уже опробовали на яйцах кур-несушек - все получилось, а с гусями пока опыта не было, так что разрабатываем план, - рассказывает Александр Алымов, - Я начал серьезнее относиться к коммерческой части, сейчас занимаюсь оформлением документов, чтобы можно было официально продавать свою продукцию.

Кстати, самцы уже стали заметно выделяться среди подрастающего поголовья - они самые крупные. Семейные союзы гуси создадут только к зиме. Причем одному гусаку потребуется не меньше трех "жен", а каждой из гусынь - отдельная "комната": в птичнике перегородками нужно будет отгородить им по гнезду.

Сейчас гуси полностью оперились и набирают вес, но из-за жары - в Астрахани днем уже доходит до 40 градусов - не так активно, как раньше.

- Есть стали меньше, - сетует Александр. - Лежмя лежат, только воду им успевай наливать - в день раз семь точно. Так как мы работаем удаленно из дома, можем часто ее менять, а если людям надо уходить с утра до вечера, то потребуются более объемные, но узкие поилки, потому что гуси воду не только пьют, но еще и лезут в нее купаться прям с земли - загрязняют, и такую воду им давать уже нельзя.

Крылья своим питомцам Алымовы не подрезали, надеются, что обойдутся без этой процедуры.

- Кормим мы их правильно: комбикорм, к нему одну пятую часть кукурузы и пшеницы, немного "гусиной травы", - рассказывает Александр. - На вид они уже два-три килограмма - тяжеленькие, так что скорее всего из-за веса не смогут подняться. Но и перекармливать их нельзя - иначе в ущерб мясу будет много жира.

Для присмотра за гусями Алымовы завели собаку: щенок немецкой овчарки с заливистым лаем бегает по загону во дворе, помогая хозяевам заводить живность в птичник на ночь, и устраивается у двери - сторожить.

- Исторически это пастушья собака, служила для охраны стада, и, видимо, повадки остались, - объясняет Александр. - А вообще, знаете, гуси сами, если будут с хозяевами много лет жить, могут стать вернее собаки - будут узнавать, ходить по участку, охранять. Но так долго гусей никто не держит. У них вкусное мясо только, когда они молодые.

Затраты текущие :

1. 4 мешка комбикорма - около 2400 рублей;

2. 1 тюк сена для подстилки - 100 рублей.

Всего с начала покупки птицы - 10.375 рублей.

Советы :

- поилки для воды - небольшие (до 20 литров), либо узкие;

- не перекармливать;

- добавлять в рацион "гусиную траву".

Наталья Коротченко, Астрахань