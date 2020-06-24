Все парадные кабриолеты СССР и России. От ЗИС-102 до Aurus Senat

Ключевое праздничное мероприятие, с которым ассоциируется День Победы, - это, конечно же, парад на Красной площади. В этом году в связи с пандемией коронавируса праздничное действо было перенесено. 9 мая легендарные кабриолеты не выехали на брусчатку Красной площади впервые с 1994 года (с 1991 по 1994 год военные парады на Красной площади не проводились ввиду сложной экономической и политической ситуации в стране). Зато 24 июня, в день самого первого Парада Победы, парад принял министр обороны Сергей Шойгу, а командовал мероприятием главком Сухопутных войск Олег Салюков. Оба проехали перед расчетами на кабриолетах Aurus.

ЗИС-102

Фото: autohis.ru

Между тем впервые парадный кабриолет был включен в формат такого торжественного мероприятия в мае 1941 года - открытый ЗИС-102 (лишенная жесткой металлической крыши модификация лимузина ЗИС-101) возглавил тогда колонну бронетехники, однако командующий и принимающий парад разъезжали по брусчатке Красной площади на породистых рысаках - Иосиф Сталин в этой связи категорично заключил:

"Не будем менять хорошую традицию Советской армии".

Технически ЗИС-102 повторял лимузин ЗИС-101. Бензиновый 5,8-литровый рядный 8-цилиндровый мотор выдавал 110 л.с., коробка передач была 3-ступенчатой механической, подвеска - зависимая и спереди, и сзади; тормоза - барабанные. Кузов ЗИС-102 (как и исходного ЗИС-101) был деревянно-стальным. На каркас из дерева навешивались штампованные металлические панели. Последний официальный выезд ЗИС-102 произошел на параде физкультурников, прошедший на Красной площади 12 августа 1945 года.

ЗиС-110Б

Фото: youtube

После смерти Сталина на параде в мае 1953 года коней, на которых традиционно выезжали командующий, сменил фаэтон ЗиС-110Б. Эта была машина серо-голубого цвета, разработка которой велась по указанию Сталина еще во времена ВОВ. Интересно, что несмотря на то, что внешне ЗиС-110Б напоминал Packard Super Eight 180 и роскошный Buick Limited тех лет, открытая версия была полностью разработкой советских конструкторов.

Под капотом рамного фаэтона трудилась 6-литровая бензиновая "восьмерка" мощностью 140 л.с., а в тормозной системе использовали механизмы с гидравлическим приводом. Еще одна особенность парадной машины - звукоусиливающее передающее радиоустройство и поручни, которые изготавливали индивидуально под каждого командующего.

Столичный автозавод имени Сталина выпускал ЗиС-110Б с 1947 по 1957 гг. и изготовил в общей сложности 270 экземпляров. До сегодняшнего дня у частных коллекционеров и в музейных экспозициях сохранились порядка 75 таких автомобилей.

ЗиЛ-111В

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В 1961 году честь принимать парады перешла к кабриолетам ЗиЛ-111В, которые послужили в этом статусе до 1971 года. Тираж этого парадного автомобиля был штучным - было собрано лишь 10 экземпляров.

Стилистическим прообразом этой машины стала американская "двухдверка" Packard Caribbean, однако в отличие от последнего советский кабриолет стал семиместным и четырехдверным, получил брезентовый верх и четыре боковых подъемных окна, управляемые электроприводом.

Под капотом здесь находился бензиновый V8, работающий в связке с 2-ступенчатым "автоматом". 200-сильный двигатель мог разогнать кабриолет до первой "сотни" за 23 секунды. К слову, помимо парадов ЗиЛ-111В специализировался на участии в почетных кортежах по встрече космонавтов и VIP-гостей, в том числе 14 апреля 1961 года Юрия Гагарина. Все десять ЗИЛ-111В сохранились до настоящего времени.

ЗиЛ-117В

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Следующим парадным автомобилем стал в 1972 году ЗиЛ-117В. Представитель нового поколения базировался на основе седана ЗИЛ-117 и оснащался 7-литровым бензиновым V8 от ЗИЛ-114 с алюминиевым блоком цилиндров мощностью 300 л.с. и "автоматом" с селектором управления на рулевой колонке. Салон изначально был трехместным.

Вместо правого переднего сиденья была организована площадка для командующего парадом или, соответственно, для принимающего парад. Оба держались за штатный поручень и отдавали команды через микрофоны, закрепленные на массивной стойке. Впоследствии часть кабриолетов комплектовали стандартными 5 местными салонами.

ЗиЛ-117В принимали участие в торжественных мероприятиях в столице до 1980 года, а после - вплоть до 2009 года - участвовали в военных парадах на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. До настоящего времени сохранилось девять таких машин.

ЗИЛ-115В

Фото: Федор Савинцев/ ТАСС

Тираж уникального ЗИЛ-115В составил всего три экземпляра, которые собирали вручную. Этими машинами дозволялось управлять офицерам в звании не ниже подполковника. Начиная с 1981 года по 2009 год автомобиль участвовал в парадах на Красной площади. Кабриолет базировался на узлах и агрегатах ЗИЛ-117В и ЗИЛ-4104, имел элементы экстерьера от ЗИЛ-4104 и оснащался складывающимся за 20 с. мягким тентом.

После отказа от проектного двигателя ЗИЛ-4104 (он оказался капризным - перегревался на малых скоростях) выбор был сделан в пользу 7 литрового 300 сильного V8 от ЗИЛ-114. С ним гигант длиной 5725 мм и шириной 2068 мм мог развивать скорость в 200 км/ч. Автомобиль штатно оснащался кондиционером, подогревом пола и сидений. ЗИЛ-115В принимал участие в военных парадах на Красной площади вплоть до 2009 года. Все три изготовленных экземпляра ЗИЛ-115В хорошо сохранились и до сих пор участвуют в выставках и ретрофестивалях.

ЗИЛ-41041 АМГ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Этот кабриолет, выехавший на Красную площадь в 2006 году, вопреки аббревиатуре в названии не имеет отношения к придворному ателье марки Mercedes-Benz. ЗИЛ-41041 АМГ базируется на шасси пикапа GMC Sierra 2500 образца 2006 года. Но на капоте тем не менее красуется эмблема автомобильного Завода имени Лихачева.

Дело в том, что основной объем работ про выпуску модели выполнили в Москве, но завершали проект все же в Нижнем Новгороде, на ГАЗе, на базе мастерских ООО "Атлант-Дельта". К работе над машиной привлекли в том числе и бывшего главного конструктора ЗИЛа Александра Горчакова.

Внешность нового парадного кабриолета была решена в стиле ЗИЛ-41041. И, кстати, это первый парадный лимузин, окрашенный в черный цвет. На этом настоял тогдашний министра обороны Анатолий Сердюков.

Под капотом обосновался 6-литровый бензиновый V8 мощностью 367 л.с., работающий с 6-ступенчатым "автоматом". Агрегатная связка была позаимствована у того же GMC Sierra. Впервые эти кабриолеты выехали на Красную площадь 9 мая 2010 года на военный парад в честь 65 летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего с ноября 2009 го по январь 2010 го было собрано три экземпляра нового кабриолета, а в 2019 году их сменили автомобили Aurus.

Aurus Senat Cabriolet

В 2019 году на роль парадных автомобилей назначают кабриолеты новой отечественной марки Aurus. При создании этой новинки была реализована инженерная концепция специалистов НАМИ. Главным дизайнером проекта стал Юрий Черненко, главным конструктором - Вадим Переверзев.

Как и прежние парадные кабриолеты, открытый Senat лишен переднего пассажирского сиденья. Использована мягкая крыша и регулируемый поручень в центре салона для езды стоя. Под капотом разместился бензиновый V8 объемом 4,4 л с турбонаддувом, работающий в связке с электромотором. Отдача установки составила 598 л.с. В качестве трансмиссии использовали 9-ступенчатый автомат российской фирмы КАТЕ. А еще у ездовой электроники здесь впервые имеется специальный парадный режим.

При его активации скорость ограничивается 20 км/ч, мотор работает максимально плавно, а настройки подвески максимально смягчаются. Именно такие машины приняли участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года.