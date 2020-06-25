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25.06.2020 18:00
Рубрика: Российский автопром

Дилер Lada из Германии потребовал возобновить поставки

Текст: Константин Руссов

На днях на Change.org появилась петиция фаната Lada из Мальты, содержание которой гласит, что российские автомобили нужны Европе, и необходимо возобновить их поставки. Правда, за неделю виртуальный документ не подписала и сотня человек. Зато петиция немецкого дистрибьютора Lada, требующего возвращения марки в Старый Свет, нашла поддержку у большего количества неравнодушных людей к отечественным машинам.

Фото: www.instagram.com/lada.online
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Дитер Трзаска, возглавляющий компанию Lada Deutschland GmbH, направил свою петицию в адрес АвтоВАЗа, альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, Министерства экономического развития и посольства РФ. Немец просит вернуть доступные автомобили Lada на рынок стран Евросоюза, уточняя, что дилерская сеть уже существует и достаточно развита, и на машины из России есть спрос.

На момент написания публикации петицию гер Трзаски подписали 1 089 человек.

Напомним, официальные поставки Lada в Германию были прекращены в конце 2019 года, но автомобили продолжают поставляться серым импортом. Официальная причина ухода Lada из Европы - несоответствие автомобилей нормам "Евро-6". Неофициальная - французское лобби: Renault не хочет, чтобы Dacia делила бюджетный сегмент с Lada.

#Lada