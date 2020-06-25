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25.06.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Kia прошла краш-тест против своей воли, едва выехав из автосалона

Текст: Константин Руссов

Никто не знает, почему в Индии люди так плохо водят автомобиль. Возможно, во всём виновата высокая концентрация в воздухе ароматов карри и шафрана. Если кто-то скажет, что мы придираемся к водительским навыкам индусов, то вот очередное (это слово подчёркиваем жирной полосой) доказательство.

Фото: Пресс-служба "Делимобиля".
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Счастливый покупатель минивэна Kia Carnival решил самостоятельно выехать из салона. Вероятно, он хотел отправиться за семьёй, чтобы отметить приобретение автомобиля в местном ресторанчике, но вместо этого направился прямиком в стену. Причина напрашивается сама собой: перепутал педали газа и тормоза. Другой вопрос к строителям автосалона, которые решили сделать выезд не на большую площадку, а в какой-то узкий переулок.

Напомним, в Индии модельный ряд Kia представлен кроссовером Seltos и минивэном Carnival, который в самой простой версии исполнения стоит 2 495 000 рупий (2 270 000 рублей). Carnival вот-вот сменит поколения, ранее компания опубликовала фото новой генерации минивэна.

"РГ" неоднократно публиковала ролики с курьёзными ситуациями, возникающими с новыми автомобилями в Индии сразу после покупки. В одном из последних Volkswagen Polo терпит крушение через полминуты после отъезда от дилерского центра.

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#Kia