Kia прошла краш-тест против своей воли, едва выехав из автосалона

Никто не знает, почему в Индии люди так плохо водят автомобиль. Возможно, во всём виновата высокая концентрация в воздухе ароматов карри и шафрана. Если кто-то скажет, что мы придираемся к водительским навыкам индусов, то вот очередное (это слово подчёркиваем жирной полосой) доказательство.

Счастливый покупатель минивэна Kia Carnival решил самостоятельно выехать из салона. Вероятно, он хотел отправиться за семьёй, чтобы отметить приобретение автомобиля в местном ресторанчике, но вместо этого направился прямиком в стену. Причина напрашивается сама собой: перепутал педали газа и тормоза. Другой вопрос к строителям автосалона, которые решили сделать выезд не на большую площадку, а в какой-то узкий переулок.

Напомним, в Индии модельный ряд Kia представлен кроссовером Seltos и минивэном Carnival, который в самой простой версии исполнения стоит 2 495 000 рупий (2 270 000 рублей). Carnival вот-вот сменит поколения, ранее компания опубликовала фото новой генерации минивэна.

"РГ" неоднократно публиковала ролики с курьёзными ситуациями, возникающими с новыми автомобилями в Индии сразу после покупки. В одном из последних Volkswagen Polo терпит крушение через полминуты после отъезда от дилерского центра.