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24.06.2020 12:15
Рубрика: Легковые авто

Kia показала конкурента Toyota Alphard на официальных фото

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Kia опубликовала фотографии нового поколения компактвэна Carnival (в США - Sedona), продажи которого в Южной Корее начнутся уже в третьем квартале 2020 года.

Дизайн нового Kia Carnival недвусмысленно перекликается с последней генерации Sorento и фастбеком Kia K5: решётка радиатора и головной блок фар представляют собой одно целое - в компании это называют "симфонической архитектурой". К слову, к Sorento также отсылают C-стойки.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
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Новый Carnival стал больше предшественника на 40 мм, его длина составляет 5155 мм, в ширине прибавка скромная - 10 мм (до 1995 мм). Размер колёсной базы увеличился с 3060 до 3090 мм, высота осталась прежней. Ещё в компании отметили, что у нового Carnival передний свес стал заметно короче.

Больше никакой официальной информации о новинке компания не предоставила. Можно предположить, что Carnival технически унифицирован с Sorento, в таком случае модель в южнокорейской версии может рассчитывать на турбодизель 2.2 литра и бензиновый 2.5 T-GDi.

В России Kia Carnival не продаётся.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia