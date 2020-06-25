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25.06.2020 08:01
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе появилось заводское ателье аксессуаров

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На тольяттинском автозаводе появился новый участок, который позволит расширить программу индивидуализации автомобилей Lada.

Напомним, этой весной в продажу поступил Lada Xray Cross в особой версии исполнения Instinct, которую в том числе отличало наличие мультимедиа с сервисами "Яндекс.Авто". Как сообщает корпоративное издание "Волжский автостроитель", установка комплекса проходит не на основной сборочной линии, а на новом участке - участке аксессуаров.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Новое подразделение организовано именно для дооснащения специальных серий автомобилей - и Lada Xray Cross Instinct был взят в работу первым, - пишет заводская газета. - В перспективе наличие такого участка позволит устанавливать на автомобили самые разные аксессуары. Подобная практика, принятая на предприятиях Альянса, позволяет максимально учесть индивидуальные запросы клиентов и при этом использовать только проверенные автозаводом системы".

Также издание отмечает, что в настоящее время специалисты завода заняты развитием "Яндекс.Авто": например, тестируется функция организации точки доступа Wi-Fi.

По состоянию на 17 июня 2020 года в дилерскую сеть отгружено порядка 200 экземпляров Lada Xray Cross Instinct, причём 55 единиц из этого количества были куплены через систему онлайн-заказов.

#Lada