На АвтоВАЗе появилось заводское ателье аксессуаров

На тольяттинском автозаводе появился новый участок, который позволит расширить программу индивидуализации автомобилей Lada.

Напомним, этой весной в продажу поступил Lada Xray Cross в особой версии исполнения Instinct, которую в том числе отличало наличие мультимедиа с сервисами "Яндекс.Авто". Как сообщает корпоративное издание "Волжский автостроитель", установка комплекса проходит не на основной сборочной линии, а на новом участке - участке аксессуаров.

"Новое подразделение организовано именно для дооснащения специальных серий автомобилей - и Lada Xray Cross Instinct был взят в работу первым, - пишет заводская газета. - В перспективе наличие такого участка позволит устанавливать на автомобили самые разные аксессуары. Подобная практика, принятая на предприятиях Альянса, позволяет максимально учесть индивидуальные запросы клиентов и при этом использовать только проверенные автозаводом системы".

Также издание отмечает, что в настоящее время специалисты завода заняты развитием "Яндекс.Авто": например, тестируется функция организации точки доступа Wi-Fi.

По состоянию на 17 июня 2020 года в дилерскую сеть отгружено порядка 200 экземпляров Lada Xray Cross Instinct, причём 55 единиц из этого количества были куплены через систему онлайн-заказов.