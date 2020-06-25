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И тот, кто с песней по жизни шагает…

"Почти знамениты": кривое зеркало "Мужского стриптиза"

Рецензии
    25.06.2020, 17:06
Текст:   Юлия Авакова
В онлайн-прокат выходит фильм британского режиссера и дважды номинанта на "Оскар" Питера Каттанео под названием "Почти знамениты" (в оригинале - Military Wives, "Жены военных").
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Он повествует о непростых и очень нервных буднях спутниц жизни британских военнослужащих, направленных в качестве миротворческого контингента в Афганистан. Чтобы хоть как-то расцветить изолированное и унылое существование представительниц женского пола, руководством одного из гарнизонов принимается решение о расширении мероприятий женского клуба. Руководство им поручено харизматичной и популярной среди подруг по несчастью Лизе, работающей в продуктовой лавке. Однако для того, чтобы деятельность клуба не заглохла, начальством принимается решение привлечь к работе жену полковника Кейт, волевую и строгую женщину, потерявшую в одной из зарубежных военных операций сына.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет картины в какой-то мере основан на реальных событиях - в 2010 году две супруги военнослужащих Шотландского гвардейского полка Гарнизона Каттерик в Северном Йоркшире выступили с инициативой по организации кружка хорового пения для всех женщин, находящихся в вынужденной разлуке со своими мужьями и молодыми людьми. Кроме того, название картины знакомо многим британцам по четвертому сезону телешоу наподобие "Битвы хоров", которое получил название The Choir: Military Wives и вышел в 2011 году. Кульминацией проекта стало исполнение песни Wherever You Are (также фигурирующей в фильме) в рамках Фестиваля памяти, организованного Королевским британским легионом в Альберт-холле в ноябре 2011 того же года. В настоящее время благодаря изначальной инициативе функционирует более 75 британских хоров жен военных.

В "Почти знаменитых" женщины абсолютно разных взглядов на жизнь, принадлежащие к разным социальным слоям и имеющие противоположные увлечения, после череды проб и ошибок сходятся на том, что банальные посиделки с кофе хоть и приятны, но никак не способствуют отвлечению от собственных грустных мыслей. Но, как оказывается, воплощение идеи с хором имеет много подводных камней, что как нельзя лучше проявляется в конфликте между Кейт и Лизой, который до поры до времени носит цивилизованный характер. Кейт хочется основательности и академизма, Лизе - энергии и непосредственности. И если первая имеет формальное музыкальное образование, то последняя являет собой пример талантливой самоучки, незнакомой с азами нотной записи. Противостояние двух различных взглядов на жизнь отражается как на укладе двух семейств, так и на манере строить взаимоотношения с третьими лицами, что порою обнажает различные глубинные проблемы, как самих главных героинь, так и тех, кто с ними общается.

У Каттанео получилась в меру трогательная, в меру забавная драма с комедийными нотками и музыкальными вставками. Предсказуемость и краткость последних вкупе с отсутствием динамизма в повествовании не дает возможности считать получившееся мюзиклом даже условно. Хотя создатели, судя по всему, стремились сблизить его именно с этим жанром, из этой затеи ничего не вышло - гипертрофированные эмоции, словно по щелчку тумблера взрывающие (и одновременно обесценивающие) происходящее, пусть со скрипом, но прошли в американском "Ла-Ла Ленде", но смотрятся абсолютно неестественно в фильме, где между искренностью и мечтой зияет пропасть.

Фото: youtube.com/ DWhoUnreleased
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Приятно выглядит актерский состав - помимо именитой Кристин Скотт Томас в картине присутствует множество узнаваемых актрис, расцветивших разнообразные британские сериалы и копродукции - Шэрон Хорган, Эмма Лаундес, Лора Элфинстоун, Эмми Джеймс-Келли и другие. Помимо этого многие любители англоязычной рок и поп-культуры услышат отрывки известных шлягеров и даже песню, в создании которой поучаствовал Робби Уильямс (не раз упомянутый в самом фильме).

В общем и целом сложно отделаться от ощущения, что "Почти знамениты" стали своего рода зеркалом "Мужского стриптиза" (The Full Monty), снятого режиссером в 1997-м. Только зеркалом несколько кривым - все шуточки над представительницами прекрасного пола исключительно осторожны и тактичны, а самый большой стереотип, явленный здесь - мелодичность и умение петь уроженцев Уэльса, что даже по самым строгим сегодняшним меркам вряд ли тянет на оскорбление. Ну, еще может быть, мокасины в Альберт-холле.

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