Редкий "Запорожец": уникальный пикап 1993 года выпуска

В Сети появились фотографии редкого "Запорожца" в кузове пикап. ЗАЗ-968 с приставкой "МП" проходит замену двигателя в реставрационном бюро.

Красный экземпляр 1993 года производства пребывает в идеальном состоянии. Пикап отделан хромированными декоративными элементами, на кузове отсутствуют коррозия и дефекты. Внутреннее убранство выглядит оригинальным и ухоженным.

Заднемоторный ЗАЗ-968МП изготавливался для свободной продажи по мелкосерийной обходной технологии с 1990 года по 1994 год. Всего было собрано около 2,5 тысяч пикапов.

Модель была разработана на базе стандартного ЗАЗ-968М. У автомобиля отрезалась задняя часть крыши и встраивался грузовой отсек. Пикап вышел не совсем удачным в использовании - двигатель в заднем свесе не позволял увеличить грузовое отделение, а отсутствующий откидной борт усложнял погрузку/разгрузку. Это не помешало "Запорожцу" развозить мороженное в курортных зонах, трудиться у газовщиков Запорожья и даже в милиции на Донбассе.

Грузовичок оснащался четырёхцилиндровым 45-сильным "атмосферником" объёмом 1,2 литра и четырёхступенчатой механической коробкой передач. Привод на задние колёса. К слову, ЗАЗ до 1990-х годов собирал пикапы на шасси машин с забракованными кузовами, но они предназначались исключительно для внутризаводской эксплуатации.

Напомним, ЗАЗ-968 сходил с конвейера Запорожского автозавода в период с 1971 по 1994 годы. Значительная доля малолитражек выпускалась в специальных версиях для людей с ограниченными возможностями.

Ранее "Российская газета" рассказывала о "Запорожце" с индексом -968М 1994 года выпуска с пробегом всего 17 километров. Автомобиль простоял в гараже без движения 25 лет.