Москва обнародовала явку на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Э-штаб - это подразделение Общественного штаба по контролю за общероссийским голосованием. Здесь оперативно фиксируется активность электронных избирателей. Как уже писала "РГ", в столице более миллиона горожан выбрали этот формат. По состоянию на 12.00, система выдала более 134 тысяч бюллетеней. Таким образом, явка составила уже 12,76 процента.

Однако из всех, получивших бюллетени, голос отдали пока только 17 709 человек. Система, напомним, позволяет проголосовать даже ночью.