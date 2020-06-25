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25.06.2020 13:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва обнародовала явку на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Текст: Сергей Бабкин
К 12.00 в Москве явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила почти 13 процентов. Такие данные опубликованы на информационном табло Э-штаба на Покровке.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости www.ria.ru
Москвичи смогут проголосовать по поправкам в Конституцию дистанционно

Э-штаб - это подразделение Общественного штаба по контролю за общероссийским голосованием. Здесь оперативно фиксируется активность электронных избирателей. Как уже писала "РГ", в столице более миллиона горожан выбрали этот формат. По состоянию на 12.00, система выдала более 134 тысяч бюллетеней. Таким образом, явка составила уже 12,76 процента.

Однако из всех, получивших бюллетени, голос отдали пока только 17 709 человек. Система, напомним, позволяет проголосовать даже ночью.

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