Спасатели обнаружили вещи пропавших на Камчатке моряков

Документы, баулы и рюкзаки, принадлежавшие морякам, пропавшим в Авачинской бухте, удалось обнаружить спасателям в ходе поисков. Самих людей пока не нашли.

Напомним, в ночь на 14 июня в бухте перевернулся катер, на борту которого находилось четверо мужчин. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к поискам. Плавсредство удалось найти быстро примерно в 40 километрах от берега. А поиски моряков затянулись на несколько дней.

"Как выяснилось, самоходный плашкоут осуществлял доставку груза к другому судну", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Поисковые команды осмотрели уже около 800 километров акватории Авачинского залива и прибрежной полосы. Дважды в сутки информация о пропавших транслируется всем судам, проходящим по территории поиска.

К спасательным работам привлечены свыше 70 человек и 20 единиц различной техники - от поисково-спасательных катеров до высокопроходимых вездеходов и беспилотников. Именно дрон смог обнаружить вещи моряков. Их передали следователям, которые ведут уголовное дело по факту пропажи.