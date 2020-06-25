СК завел уголовное дело после гибели парапланериста в горах Сочи

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи краевого СКР возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Как уже рассказывала "РГ", инцидент произошел 20 июня на горном курорте "Роза Хутор". По предварительной информации, 38-летний мужчина обратился к 34-летнему индивидуальному предпринимателю за платной услугой.

Во время планирования крыло параплана загнулось, и он упал на склон горы Роза Пик. В результате происшествия гость и инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили травмы. Их доставили в больницу, где 23 июня первый пострадавший скончался.

Напомним, местный СК сразу начал проводить доследственную проверку по факту травмирования в горах Сочи.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.