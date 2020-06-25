В Крыму назвали оторванным от реальности протест Киева против Парадов Победы

Протест МИДа Украины против проведенных на полуострове Парадов Победы полностью противоречит сегодняшним политическим реалиям и говорит о поддержке Киевом украинских неофашистов. Так в Госсовете Республики Крым оценили протест МИДа Украины против Парадов Победы на полуострове.

- Я искренне рад тому что у нас прошел не один парад на весь полуостров, а целых три, - сказал "РГ" вице-спикер Государственного совета Крыма Владимир Бобков. - Кроме того, у нас некоторые города провели собственные мероприятия и салюты в день исторического Парада Победы 1945 года. Я искренне рад этому, потому что Крым ощутил на себе и кровопролитнейшие бои, и все тяготы и ужасы оккупации. Здесь функционировали концентрационные лагеря как для гражданских, так и для военнопленных. Только навскидку можно назвать 96 мест таких концлагерей, известных историкам, но на самом деле их было больше. Кроме того, крымский полуостров ощутил на себе все ужасы боев, когда наши предки освобождали Крым от фашистской оккупации. Поэтому все мероприятия, связанные с празднованием Великой Победы, не только великолепно организованы, но и вызывают особые чувства у жителей региона. Не зря огромное количество симферопольцев вчера пришли на парад, который является символом для нас.

По мнению Бобкова, все украинские протесты вдребезги разбиваются об исповедуемые жителями полуострова ценности.

- То что они будут слать такие протесты еще не один год - это отработка антироссийского заказа западных стран. Но с точки зрения здравого смысла это выглядит уже смешно, - считает Бобков. - Логика решений, принимаемых Украиной, уже давно пропала. И все скатилось до уровня не имеющих никакого отношения к реальности формальных протестов против парадов и визитов в Крым первых лиц нашего государства. Но мы-то знаем, сколько людей были искренне рады, когда власти все-таки нашли возможность провести Парад Победы в Симферополе при соблюдении необходимых мер безопасности.

По мнению Бобкова, сегодняшняя реакция Украины на Парады Победы на полуострове лишний раз подчеркивает верность выбора крымчан, проголосовавших в 2014 году за возвращение полуострова в состав РФ.

- Мы же видим отношение официального Киева к парадам на своей территории, - отметил вице-спикер. - Посмотрите на конфликты, происходящие на Украине во время празднования 9 мая: по одну стороны конфликта стоят люди, уважающие память предков, а по другую - реваншистски настроенные неофашисты. Это прискорбно, что братское нам государство продолжает жить в других реалиях под влиянием этой идеологии. Очень жаль, что страна, которая была полностью оккупирована и точно так же ощутила все ужасы войны, сегодня не находит в себе силы, чтоб чтить подвиг предков.

Ранее МИД Украины направил Киев Москве ноту протеста из-за Парадов Победы, проведенных на полуострове. В Киеве считают, что торжества на полуострове приводят к "эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

Напомним, 24 июня парады Победы прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи.