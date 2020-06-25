Новости

В ФАС рассказали о распространенных нарушениях в рекламе лекарств 16:51
Петербургский культурный форум пройдет в очном формате 16:49
Житель Сарова, "заминировавший" полицейский участок, осужден на 6 лет 16:47
На Украине предложили стерилизовать безработных 16:44
Юнармейцы провели флэшмоб на территории Главного храма ВС РФ 16:42
Большой фестиваль мультфильмов покажет анимацию Союзного государства 16:39
Видео: Пассажирский автобус рухнул с моста в Варшаве 16:38
В Ленобласти младенец утонул в кастрюле 16:35
На Кубани разрешили открыть рестораны и кафе 16:35
В Челябинской области от коронавируса умерла детский врач 16:30
Концерн Bayer выплатит миллиардные компенсации из-за гербицидов 16:26
Пусть это окажется фейком: рассекречен дизайн нового Genesis G70 16:23
"Сплин", Дельфин и "ДДТ" планируют выступить на "Летчикфесте" 16:17
Власти объяснили, почему в Минске возникли проблемы с качеством питьевой воды 16:03
Kia прошла краш-тест против своей воли, едва выехав из автосалона 16:00
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне 15:56
Исторический музей встретит посетителей 1 июля с оркестром 15:50
Предприятиям Дальнего Востока помогут с переобучением кадров 15:49
Опубликовано новое фото со съемок "Аватар 2" с сыном главных героев 15:44
Эйфелева башня вышла из карантина 15:42
В "виртуальных Каннах" прошли панельные дискуссии с участием России 15:40
Президент Казахстана сменил заразившегося коронавирусом главу минздрава 15:39
Экс-зампреда комитета по строительству Петербурга осудили за взятку 15:35
Жительница Кирова получила 15 лет за убийство двухлетнего сына 15:34
Смоленскую школьницу избили из ревности 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 16:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области от коронавируса умерла детский врач

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Миассе Челябинской области от ковидной пневмонии скончалась участковый педиатр детской поликлиники. Женщине было 52 года, сообщили в четверг в региональном минздраве

Более 3500 южноуральцев вылечились от коронавируса

- 14 июня участковый врач-педиатр не вышла на работу из-за недомогания, - сообщили в ведомстве. - А уже на следующий день наша коллега вызвала скорую помощь. Компьютерная томография показала у нее двустороннюю пневмонию с подозрением на COVID-19.

Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Далее пришло лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции. С 21 июня пациентку перевели в реанимацию, а 24 июня подключили к аппарату ИВЛ. Однако несмотря на все предпринятые усилия спасти врача не удалось.

В минздраве выразили соболезнования семье и близким скончавшейся, которую коллеги вспоминают как оптимистичного, грамотного, заботливого и по-настоящему преданного своей профессии человека, проработавшего в медицине 29 лет.

С начала пандемии на Южном Урале скончались врачи в Златоусте и Брединском районе, а также 24-летний водитель автомобиля медпомощи в Челябинске. Всего коронавирус унес жизни 135 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
МИД РФ: Россия не будет во что бы то ни стало спасать СНВ-3
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России