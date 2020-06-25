В Челябинской области от коронавируса умерла детский врач

В Миассе Челябинской области от ковидной пневмонии скончалась участковый педиатр детской поликлиники. Женщине было 52 года, сообщили в четверг в региональном минздраве

- 14 июня участковый врач-педиатр не вышла на работу из-за недомогания, - сообщили в ведомстве. - А уже на следующий день наша коллега вызвала скорую помощь. Компьютерная томография показала у нее двустороннюю пневмонию с подозрением на COVID-19.

Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Далее пришло лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции. С 21 июня пациентку перевели в реанимацию, а 24 июня подключили к аппарату ИВЛ. Однако несмотря на все предпринятые усилия спасти врача не удалось.

В минздраве выразили соболезнования семье и близким скончавшейся, которую коллеги вспоминают как оптимистичного, грамотного, заботливого и по-настоящему преданного своей профессии человека, проработавшего в медицине 29 лет.

С начала пандемии на Южном Урале скончались врачи в Златоусте и Брединском районе, а также 24-летний водитель автомобиля медпомощи в Челябинске. Всего коронавирус унес жизни 135 человек.