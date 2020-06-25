Телесериал "Банды Лондона" продлен на второй сезон

Сериал о криминальной изнанке столицы Соединенного Королевства "Банды Лондона" (Gangs of London), созданный при участии режиссера и сценариста Гарета Эванса, продлен на второй сезон. Об этом пишет британский портал Digital Spy.

Как ожидается, продолжение выйдет на экраны в 2022 году. Сериал, являющийся своего рода современным ответом на крайне популярную драму Стивена Найта "Острые козырьки", (в "Бандах Лондона", к слову играет Джо Коул, Джон Шелби в "Козырьках"), получил более внушительные цифры просмотров в течение недели после трансляции первого эпизода компанией Sky, чем такие хиты как "Чернобыль" и "Спаси меня".

Заи Беннет, директор проектов на Sky UK не только воодушевлен реакцией зрителей, он рад, что сериал пришелся по душе публике, потому что "Банды Лондона" стали самым крупным проектом Sky Atlantic за последние пять лет.

Наша рецензия на первый сезон "Банд Лондона" - здесь.