УАЗ начал производство новой модели с "автоматом". Она стала еще дороже

На Ульяновском автозаводе началось серийное производство УАЗ "Пикап" с автоматической коробкой передач. Первые экземпляры, сошедшие с конвейера, были переданы Ространснадзору.

Напомним, "Пикап" оснащается таким же 6-ступенчатым "автоматом", что и "Патриот": Punch Powerglide 6L50, поставляемого на завод из Страсбурга, Франция. Автоматическая трансмиссия состыкована с двигателем "ЗМЗ Про" объёмом 2.7 литра мощностью 149.6 л.с.

Внешне УАЗ "Пикап" с автоматической КП отличается чёрной решёткой радиатора с глянцевым лого бренда. В базовую комплектацию включены: фронтальные подушки безопасности, электропривод и подогрев наружных зеркал, кондиционер, ЭСП всех дверей, иммобилайзер, атермальные стёкла, рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона, ABS и EBD, светодиодные дневные ходовые огни.

Напомним, цены на "Пикап" с трансмиссией Punch Powerglide 6L50 были опубликованы в начале апреля 2020 года. На тот момент начальный ценник на модель составлял 1 181 000 рублей. В настоящее время, согласно официальному прайсу на сайте производителя, купить "Пикап" с "автоматом" можно минимум за 1 221 000 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.