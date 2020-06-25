В Совфеде призвали не верить фейкам о поправках в Конституцию и голосовании

Новости

Александр Роднянский делает новый проект с продюсером "Джокера" 17:02
В ФАС рассказали о распространенных нарушениях в рекламе лекарств 16:51
Петербургский культурный форум пройдет в очном формате 16:49
Житель Сарова, "заминировавший" полицейский участок, осужден на 6 лет 16:47
На Украине предложили стерилизовать безработных 16:44
Юнармейцы провели флэшмоб на территории Главного храма ВС РФ 16:42
Большой фестиваль мультфильмов покажет анимацию Союзного государства 16:39
Видео: Пассажирский автобус рухнул с моста в Варшаве 16:38
В Ленобласти младенец утонул в кастрюле 16:35
На Кубани разрешили открыть рестораны и кафе 16:35
В Челябинской области от коронавируса умерла детский врач 16:30
Концерн Bayer выплатит миллиардные компенсации из-за гербицидов 16:26
Пусть это окажется фейком: рассекречен дизайн нового Genesis G70 16:23
"Сплин", Дельфин и "ДДТ" планируют выступить на "Летчикфесте" 16:17
Власти объяснили, почему в Минске возникли проблемы с качеством питьевой воды 16:03
Kia прошла краш-тест против своей воли, едва выехав из автосалона 16:00
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне 15:56
Исторический музей встретит посетителей 1 июля с оркестром 15:50
Предприятиям Дальнего Востока помогут с переобучением кадров 15:49
Опубликовано новое фото со съемок "Аватар 2" с сыном главных героев 15:44
Эйфелева башня вышла из карантина 15:42
В "виртуальных Каннах" прошли панельные дискуссии с участием России 15:40
Президент Казахстана сменил заразившегося коронавирусом главу минздрава 15:39
Экс-зампреда комитета по строительству Петербурга осудили за взятку 15:35
Жительница Кирова получила 15 лет за убийство двухлетнего сына 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 16:20
Рубрика: Власть

В Совфеде призвали не верить фейкам о поправках в Конституцию и голосовании

Текст: Галина Мисливская
Российские сенаторы надеются, что граждане страны будут ответственно подходить к попыткам распространения недостоверной информации о поправках в Конституцию и общероссийском голосовании. Такое мнение высказал глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. В четверг сенатор выступил с заявлением для СМИ, в котором привел примеры негативных и, по мнению парламентариев, недостоверных публикаций западной прессы на тему поправок и голосования.

В качестве примера он привел сообщение "Радио Свобода" от 9 июня о том, что члены одной из участковых избирательных комиссий "будто бы отказываются работать на всероссийском голосовании из-за угрозы коронавируса". "После проверки выяснилось, что авторство этой, с позволения сказать, новости принадлежит сторонникам гражданина Навального - Волкову и Степановой. Между тем и после разоблачения данная тема еще муссируется зарубежными пропагандистскими СМИ", - подчеркнул Андрей Климов.

Еще один пример - "Кавказ.Реалии" разместил данные "непонятно кем и как сделанного опроса жителей Северного Кавказа", в котором "предлагается лишь негативная точка зрения по поводу предлагаемых изменений в текст Конституции, а единственное мнение за подается с демонстративной иронией".

Отметим, что оба упомянутых издания минюст России включил в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

"Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами", - резюмировал Андрей Климов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Путин предостерег от "принудиловки" на общероссийском голосовании

Члены комиссии Совфеда призвали "всех к строгому соблюдению российского законодательства и ответственному отношению к любым попыткам распространения сомнительной информации и, тем более, провокаций общественных беспорядков".

"Выражаем уверенность, что миллионы наших сограждан воспользуются возможностью выразить свою позицию в отношении предложенных конституционных изменений, приняв участие во всенародном голосовании", - сказал глава комиссии.

"При этом каждый из нас должен помнить, что речь идет о нашей собственной стране и никто извне не вправе навязывать нам чужую волю, какими бы обертками эта недобрая воля не прикрывалась", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
МИД РФ: Россия не будет во что бы то ни стало спасать СНВ-3
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан