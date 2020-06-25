В Совфеде призвали не верить фейкам о поправках в Конституцию и голосовании

В качестве примера он привел сообщение "Радио Свобода" от 9 июня о том, что члены одной из участковых избирательных комиссий "будто бы отказываются работать на всероссийском голосовании из-за угрозы коронавируса". "После проверки выяснилось, что авторство этой, с позволения сказать, новости принадлежит сторонникам гражданина Навального - Волкову и Степановой. Между тем и после разоблачения данная тема еще муссируется зарубежными пропагандистскими СМИ", - подчеркнул Андрей Климов.

Еще один пример - "Кавказ.Реалии" разместил данные "непонятно кем и как сделанного опроса жителей Северного Кавказа", в котором "предлагается лишь негативная точка зрения по поводу предлагаемых изменений в текст Конституции, а единственное мнение за подается с демонстративной иронией".

Отметим, что оба упомянутых издания минюст России включил в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

"Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами", - резюмировал Андрей Климов.

Члены комиссии Совфеда призвали "всех к строгому соблюдению российского законодательства и ответственному отношению к любым попыткам распространения сомнительной информации и, тем более, провокаций общественных беспорядков".

"Выражаем уверенность, что миллионы наших сограждан воспользуются возможностью выразить свою позицию в отношении предложенных конституционных изменений, приняв участие во всенародном голосовании", - сказал глава комиссии.

"При этом каждый из нас должен помнить, что речь идет о нашей собственной стране и никто извне не вправе навязывать нам чужую волю, какими бы обертками эта недобрая воля не прикрывалась", - заключил он.