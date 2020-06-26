Абсолютно новая Lada Niva: поставщик пластика проболтался о сроках выхода

Новая генерация внедорожника Lada Niva, которая пока всё ещё носит шильдик Chevrolet, будет представлена в 1 квартале 2023 года. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на собственные источники и информацию о заключении сделки с одним из хорватских поставщиков.

В июне, пишет издание, хорватский поставщик АвтоВАЗа AD Plastik Group заключил с производителем Lada соглашение на поставку пластиковых элементов экстерьера для новой модели Niva. Контракт рассчитан на десять лет: с 2023 по 2033 годы. Сумма сделки составляет порядка 58 миллионов евро.

AD Plastik Group наладит производство внешних компонентов для Niva: "юбок" бамперов, корпуса колёсных арок, амортизаторов, протекторов задних крыльев, боковых накладок, решётки радиатора и других пластиковых элементов.

Фото: Пресс-служба GM-АвтоВАЗ.

Напомним, что совместное предприятие GM-AvtoVAZ готовило вторую генерацию Chevrolet Niva, и в 2014 году на ММАС был представлен концепт внедорожника, однако по причине срыва строительства мощностей для производства новинки, проект был закрыт. Реанимацией архаичного внедорожника после выкупа пакета акций у GM будет АвтоВАЗ.

Новая генерация Niva будет представлена практически одновременно с новой Lada 4x4, выход которой тоже запланирован на 2023 год. Автомобили создадут конкуренцию внутри бренда, во-вторых, внедорожники навяжут борьбу и Renault Duster, что приведёт к конкуренции внутри глобального альянса.

Ещё одна проблема - неминуемое повышение цены на Niva, спрос на которую более-менее сохраняется благодаря доступной стоимости покупки и владения. Это, наряду с вероятной потерей статуса полноценного внедорожника, может отпугнуть часть клиентов, но пока делать какие-либо выводы слишком рано.