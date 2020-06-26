Новости

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым 12:27
Бедный Джонни: стало известно, как Эмбер Херд называла Илона Маска 11:32
Стартовал второй сезон "Простоквашина": Матроскин меняет внешность 11:04
Робота утвердили на главную роль в фильме 10:42
Адвокат: Михаил Ефремов перенес сердечный приступ 10:25

Авторы Cyberpunk 2077 спрятали в трейлере пасхалку из "12 стульев"

Новости
    26.06.2020, 11:57
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Во время онлайн-мероприятия Night City Wire был продемонстрирован новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Также аудиторию познакомили с геймплейной особенностью под названием Braindance, которая позволяет переживать чужие воспоминания.

Особо внимательные геймеры в ролике смогли заметить интересную надпись на стене на русском языке: "Здесь были Киса и Ося". Судя по всему, таким образом авторы в своем проекте решили отдать дань уважения бессмертному творению Ильфа и Петрова "12 Стульев".

Хорошо заметна пасхалка на таймлайне видео 1:50.

Разработкой игры занимается польская студия CD Projekt RED, которая стала известной и получила признание после выпуска трилогии "Ведьмак". Cyberpunk 2077 - похожая по жанру игра с широкими возможностями кастомизации персонажа, но в совершенно ином сеттинге будущего.

Новости

Телесериал "Банды Лондона" продлен на второй сезон 25.06.2020
Сериал "Нормальные люди" получит продолжение 25.06.2020
Ксения Собчак экстренно прооперирована после падения 25.06.2020
Опубликовано новое фото со съемок "Аватар 2" с сыном главных героев 25.06.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ noOne
Вышел "трейлер" фильма про покемонов для взрослых 25.06.2020
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов 24.06.2020
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что перенесла клиническую смерть 24.06.2020
⧣ интернет
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Асмус ответила на интернет-теории о причинах своего развода с Харламовым 25.06.2020
"Хорош уже": Харламов опроверг сведения, что развод с Асмус - розыгрыш 25.06.2020
"Ниган" из "Ходячих мертвецов" может стать еще одним Бэтменом 23.06.2020
⧣ игры
Фото: kinopoisk.ru
Разговор с Киану Ривзом по видеосвязи выставили на аукцион, цена кусается 17.06.2020
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter 09.06.2020
Режиссер "Чернобыля" снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us 08.06.2020