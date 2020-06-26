Авторы Cyberpunk 2077 спрятали в трейлере пасхалку из "12 стульев"

Во время онлайн-мероприятия Night City Wire был продемонстрирован новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Также аудиторию познакомили с геймплейной особенностью под названием Braindance, которая позволяет переживать чужие воспоминания.

Особо внимательные геймеры в ролике смогли заметить интересную надпись на стене на русском языке: "Здесь были Киса и Ося". Судя по всему, таким образом авторы в своем проекте решили отдать дань уважения бессмертному творению Ильфа и Петрова "12 Стульев".

Хорошо заметна пасхалка на таймлайне видео 1:50.

Разработкой игры занимается польская студия CD Projekt RED, которая стала известной и получила признание после выпуска трилогии "Ведьмак". Cyberpunk 2077 - похожая по жанру игра с широкими возможностями кастомизации персонажа, но в совершенно ином сеттинге будущего.