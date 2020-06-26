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Авторы "Соника в кино" снимут сериал по лучшей игре 2019 года

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    26.06.2020, 21:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ DISCO ELYSIUM Фото: youtube.com/ DISCO ELYSIUM
Фото: youtube.com/ DISCO ELYSIUM

После новости о том, что Netflix скоро выпустит мультсериал, основанный на платформере Cuphead, в Сети появилась информация об экранизации еще одной компьютерной игры.

Фото: kinopoisk.ru
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Издание Variety пишет о том, что студия dj2 Entertainment, ранее успешно продюсировавшая "Соника в кино" (который, кстати, получит сиквел) займется производством адаптации игры Disco Elysium в формате телесериала.

Имя шоураннера и сценаристов, на столь раннем этапе, по понятным причинам пока не называется, как и площадка или телеканал, на которой запланирован запуск.

Ролевая игра Disco Elysium была выпущена независимой студией ZA/UM из Эстонии в октябре прошлого года и практически моментально получила признание критиков и простых геймеров.

На церемонии The Game Awards 2019 (своеобразный аналог "Оскара" от игровой индустрии) Disco Elysium стала триумфатором, победив в четырех номинациях: "Лучший дебют инди-разработчика", "Лучшая инди-игра", "Лучшее повествование" и "Лучшая RPG".

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