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Илон Маск пошутил по поводу выхода GTA 6

Текст:   Богдан Бобров
26.06.2020,  
14:20

Знаменитый предприниматель и изобретатель Илон Маск в своем Twitter-аккаунте тонко пошутил над разработчиками студии Rockstar Games.

Сделал он это без слов, а при помощи картинки.

На изображении показано, как один мультипликационный персонаж с логотипом Rockstar Games на лбу выжимает другого, словно мокрую тряпку, на котором написано Grand Theft Auto 5.

Шутка отсылает к презентации PlayStation 5, во время которой все ожидали анонс следующей - шестой - части знаменитой игровой серии GTA, но вместо этого узнали, что на новом поколении будет представлена пятая часть, которая вышла еще в 2013 году.

PlayStation 5 Бога войны. Вот как она выглядит

Напомним, не так давно стало известно о том, что известному бизнесмену удается найти время для интерактивных развлечений - он даже составил топ своих любимых видеоигр.

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