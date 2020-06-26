В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", предложениями главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 23 июня 2020 г. № 23-00-08/5-10676-2020, от 25 июня 2020 г. № 23-00-08/1-10774-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2:

в подпункте 1:

абзац "проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе;";

после абзаца "проведения с 8 июня 2020 г. занятий физической культурой и спортом в тренажерных залах, тренировочных залах площадью до 300 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта), за исключением залов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;" дополнить абзацем следующего содержания:

"оказания услуг (без оказания услуг общественного питания) для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом в фитнес-центрах, тренажерных залах, тренировочных залах при наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы, за исключением залов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, бассейнов;";

абзац "посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в настоящем пункте, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;" изложить в следующей редакции:

"посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных настоящим пунктом, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;";

абзац "деятельность медицинских организаций, оказывающих стоматологические услуги, за исключением случаев заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;" исключить;

абзац "деятельность организаций, предоставляющих услуги по подбору жилья, предусматривающие при их оказании (предоставлении) очное присутствие физического лица;" исключить;

абзац "деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров) (далее - рынки), за исключением: рынков, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого типа (на территории которых осуществляется торговая деятельность через нестационарные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не расположенные в зданиях, строениях, сооружениях); объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м, расположенных на территории рынков;" изложить в следующей редакции:

"деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров) (далее - рынки), за исключением: рынков, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого типа (на территории которых осуществляется торговая деятельность через нестационарные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не расположенные в зданиях, строениях, сооружениях); объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м, расположенных на территории рынков; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в крытых рынках, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект;";

абзац "деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м, расположенных в таких торговых центрах и комплексах;" изложить в следующей редакции:

"деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, реализующих

продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект;";

абзац "перевозки транспортом общего пользования, не соответствующие режимам, указанным в пунктах 814, 816 настоящего постановления;" исключить;

абзац "оказание услуг общественного питания ресторанами, кафе, барами, столовыми, закусочными, буфетами и в иных местах общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, доставки заказов, а также оказания услуг общественного питания сезонными (летними) объектами общественного питания (при наличии у них отдельного наружного (уличного) входа) при стационарных предприятиях общественного питания при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" изложить в следующей редакции:

"оказание услуг общественного питания в объектах общественного питания, не имеющих отдельного наружного (уличного) входа и отдельного зала обслуживания посетителей, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, доставки заказов;";

абзац "деятельность автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Краснодарского края;" исключить;

в подпункте 3:

абзац "приостановить посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за исключением дежурных групп, которые организуются с 8 июня 2020 г. с учетом потребности для детей работников экстренных оперативных служб, медицинских работников, из неполных семей по результатам рассмотрения на заседаниях оперативных штабов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), образованных органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов Краснодарского края;" изложить в следующей редакции:

"организовать посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с соблюдением действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) режим работы предприятий (объектов) общественного питания определяется в интервале с 7 часов до 24 часов по местному времени.";

подпункт 8 исключить;

2) пункт 23 исключить;

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Установить, что особый режим посещения гражданами парков, скверов, набережных и иных мест массового отдыха граждан предусматривает их посещение в целях прохода, прогулок и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также в иных случаях, на которые не распространяются ограничения, установленные настоящим постановлением, с соблюдением установленных им требований.";

4) дополнить пунктом 86 следующего содержания:

"86. До особого указания гостиницам и иным средствам размещения, расположенным на территории Краснодарского края, приостановить бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Краснодарского края из других субъектов Российской Федерации.";

5) пункты 814, 816 исключить;

6) пункт 818 изложить в следующей редакции:

"818. Рекомендовать обеспечить температурный мониторинг в отношении лиц, прибывающих на территорию Краснодарского края из других субъектов Российской Федерации, за исключением Республики Адыгея:

владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (вокзалов) - в отношении лиц, прибывающих железнодорожным транспортом;

владельцам автовокзалов или автостанций - в отношении лиц, прибывающих автомобильным транспортом, осуществляющим регулярные перевозки, с информированием территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о лицах с повышенной температурой тела;

Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю - в отношении лиц, прибывающих авиационным транспортом.".

2. Внести в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 74-р "О мерах по реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, исключив пункт 3.

3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, возобновляющим свою деятельность (эксплуатацию объектов), осуществить подготовительные мероприятия, направленные на соблюдение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований и ограничений, установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. №129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (ПригодаВ.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

6. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 27 июня 2020 г., за исключением абзацев девятого, десятого, девятнадцатого - двадцать первого подпункта 1 пункта 1, которые вступают в силу с 0 часов 00 минут 29 июня 2020 г., пункта 3, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







