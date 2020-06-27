На Кубани с 27 июня открылись семь тысяч кафе и ресторанов

В Краснодарском крае с субботы, 27 июня, открылись кафе и рестораны с отдельными входами. Возобновили работу около семи тысяч заведений общепита, сообщают в пресс-службе администрации региона.

Там также уточнили, что всего на Кубани числится около 8,5 объектов общественного питания. То есть открылись большинство из них.

- Запрещено предоставлять услуги по курению кальянов, а также проводить массовые мероприятия. За соблюдение требований Роспотребнадзора ответственность несут администрации заведений, - заявил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Также в кафе и ресторанах должны будут соблюдать расстояние между столами не менее 1,5 метров. А весь персонал во время работы будет носить печатки и маски и регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Перед работой у каждого сотрудника будут измерять температуру. Тех, у кого она окажется повышенной, отстранят от работы.

Напомним, по решению губернатора Вениамина Кондратьева с 1 июня могут принимать гостей санатории с медицинской лицензией, а с 21 июня снят карантин и разрешена работа всех мест размещения.

Как уже писала "РГ", 1 июля стационарные детские лагеря начнут принимать юных гостей - жителей края.