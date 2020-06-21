Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов

В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России. Также открываются все гостиницы и пансионаты.

Как сообщалось ранее, такое решение приняло руководство края на заседании оперативного штаба. За инициативу возобновить курортный сезон высказались также главы Краснодара и всех курортных городов региона.

Напомним, с 1 июня возобновили работу санатории, а с 12 июня на Кубани было разрешено открыться гостиницам до 50 номеров при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. За это время почти половина из них уже приняли первых посетителей.

Но ограничения все еще действуют для тех, кто приехал из-за границы. Им все также следует пройти двухнедельную изоляцию в обсерваторе, которые продолжают свою работу.

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