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21.06.2020 12:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов

Текст: Роман Кияшко
Адлер. Фото: iStock Адлер. Фото: iStock
Адлер. Фото: iStock

В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России. Также открываются все гостиницы и пансионаты.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Краснодарском крае с 1 июля откроются детские лагеря

Как сообщалось ранее, такое решение приняло руководство края на заседании оперативного штаба. За инициативу возобновить курортный сезон высказались также главы Краснодара и всех курортных городов региона.

Напомним, с 1 июня возобновили работу санатории, а с 12 июня на Кубани было разрешено открыться гостиницам до 50 номеров при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. За это время почти половина из них уже приняли первых посетителей.

Но ограничения все еще действуют для тех, кто приехал из-за границы. Им все также следует пройти двухнедельную изоляцию в обсерваторе, которые продолжают свою работу.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Отпуск 2020. Выбор есть

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