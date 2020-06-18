В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., постановлением главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019", методическими рекомендациями МР 3.1.0170-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2020 г., постановлениями главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", от 18 июня 2020 г. № 17 "Об отмене постановления от 17.04.2020 № 11 "COVID-19", предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 18 июня 2020 г. № 23-00-00/1-10412-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 21 июня 2020 г. до 0 часов 00 минут 6 июля 2020 г. режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 21 июня 2020 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 6 июля 2020 г.";

2) в пункте 2:

в подпункте 1:

абзац "проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 50 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

абзац "проведения с соблюдением условий, установленных подпунктом 4 пункта 2 настоящего постановления, занятий физической культурой и спортом на открытых стадионах, за исключением проведения занятий организациями, осуществляющими спортивную подготовку;" изложить в следующей редакции:

"проведения с соблюдением требований, установленных настоящим постановлением, занятий физической культурой и спортом на открытых стадионах, за исключением проведения занятий организациями, осуществляющими спортивную подготовку;";

абзац "деятельность объектов розничной торговли, за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р; объектов розничной торговли похоронными принадлежностями; объектов розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; объектов розничной торговли товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения; продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли; иных случаев, установленных настоящим подпунктом;" изложить в следующей редакции:

"деятельность объектов розничной торговли, за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р; объектов розничной торговли похоронными принадлежностями; объектов розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; объектов розничной торговли товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения; продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли; иных случаев, установленных настоящим подпунктом;";

абзац "деятельность организаций, предоставляющих дополнительные платные образовательные услуги, кроме случаев оказания указанных услуг дистанционным способом;" изложить в следующей редакции:

"деятельность организаций, предоставляющих дополнительные платные образовательные услуги, кроме случаев оказания указанных услуг гражданам в возрасте старше 18 лет, а также дистанционным способом;";

абзац "деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров) (далее - рынки), за исключением: рынков, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого типа (на территории которых осуществляется торговая деятельность через нестационарные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не расположенные в зданиях, строениях, сооружениях); объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м, расположенных в крытых ярмарках, выставках-ярмарках, универсальных ярмарках, рынках (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров) общей площадью не более 3000 кв. м;" изложить в следующей редакции:

"деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров) (далее - рынки), за исключением: рынков, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого типа (на территории которых осуществляется торговая деятельность через нестационарные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не расположенные в зданиях, строениях, сооружениях); объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м, расположенных на территории рынков;";

абзац "деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м, расположенных в торгово-развлекательных комплексах, торгово-развлекательных центрах, многофункциональных торгово-развлекательных комплексах,

многофункциональных торгово-развлекательных центрах общей площадью не более 3000 кв. м;" изложить в следующей редакции:

"деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м, расположенных в таких торговых центрах и комплексах;";

в подпункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3) министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (Воробьева Е.В.), министерству культуры Краснодарского края (Лапина В.Ю.), министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.), министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.), министерству физической культуры и спорта Краснодарского края, департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края (Конофьев Д.С.) и органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в пределах установленной компетенции:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"организовать проведение единого государственного экзамена в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и в сроки, утвержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, а также с учетом соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

организовать очное проведение государственной итоговой аттестации студентов, завершающих обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в форме демонстрационного экзамена с соблюдением соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

подпункты 4, 41 изложить в следующей редакции:

"4) обязать граждан, проживающих (находящихся) на территории Краснодарского края:

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте;

использовать при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека;

41) рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на территории Краснодарского края, использовать личный транспорт;";

3) в пункте 3 абзац "следования в санаторно-курортные организации, указанные в абзаце третьем пункта 87 настоящего постановления, и обратно;" изложить в следующей редакции:

"следования в санаторно-курортные организации, гостиницы и иные средства размещения и обратно;";

4) пункт 31 исключить;

5) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Установить, что особый режим посещения гражданами парков, скверов, набережных и иных мест массового отдыха граждан предусматривает их посещение в целях прохода, прогулок и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением требований, установленных настоящим постановлением.";

6) пункт 87 изложить в следующей редакции:

"87. До особого указания организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (далее - организации отдыха детей и их оздоровления) приостановить бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг, за исключением бронирования мест, приема и размещения детей, местом жительства которых является Краснодарский край, с 1 июля 2020 г. организациями отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия стационарного типа с круглосуточным пребыванием, имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности, при условии выполнения ими соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

7) пункт 810 изложить в следующей редакции:

"810. Установить, что на территории Краснодарского края меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) реализуются путем обеспечения изоляции и медицинского наблюдения в условиях обсерватора всех лиц, прибывающих из иностранных государств, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.";

8) в подпункте 2 пункта 814 слова "до 0 часов 00 минут 21 июня 2020 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 6 июля 2020 г.";

9) пункт 816 изложить в следующей редакции:

"816. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заказные автобусные пассажирские перевозки, приостановить междугородные перевозки пассажиров по территории Краснодарского края, за исключением перевозок, организованных в целях обеспечения организации перевозки от места прибытия до места размещения (трансфер) лиц, прибывающих в санаторно-курортные организации, гостиницы и иные средства размещения, а также членов спортивных сборных команд Российской Федерации, прибывающих на территорию Краснодарского края для проведения тренировочных мероприятий на территории организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации.";

10) пункт 818 изложить в следующей редакции:

"818. Рекомендовать обеспечить температурный мониторинг в отношении лиц, прибывающих на территорию Краснодарского края из других субъектов Российской Федерации, за исключением Республики Адыгея:

владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (вокзалов) - в отношении лиц, прибывающих железнодорожным транспортом;

Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю - в отношении лиц, прибывающих авиационным транспортом."

3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, возобновляющим свою деятельность (эксплуатацию объектов), осуществить подготовительные мероприятия, направленные на соблюдение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также требований и ограничений, установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

6. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 21 июня 2020 г., за исключением пункта 3, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







