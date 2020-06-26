Mercedes-Benz отзовет в России более 4 тысяч автомобилей

Росстандарт объявил об очередной отзыве автомобилей. На этот раз в сервисы отправятся 4 270 автомобилей Mercedes-Benz C-/CLK-/E-/CLS-Class, изготовленных в период с мая 2018 по ноябрь 2018 года

Причина отзыва - возможное несоответствие спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформируют путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно можно самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

На машинах будет выполнена проверка клеевого соединения стеклянной крышки люка и, при необходимости, замена сдвижного люка.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отзывает 1 079 автомобилей Polo Sedan, изготовленных в 2020 году.