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26.06.2020 09:03
Рубрика: Легковые авто

В России отзывают новые Volkswagen Polo по пустяковой причине

Текст: Константин Руссов

Росстандарт сообщил о старте отзывной кампании автомобилей Volkswagen Polo. Дело - в табличке.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
С 1 июля спокойной жизни автовладельцев ничего не угрожает

Под отзыв попадает 1 079 экземпляров Volkswagen Polo, выпущенных в 2020 году. Причиной отзыва послужила ошибка при наклейке на B-стойку автомобилей таблички с неверным номером одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Владельцам автомобилей с некорректной информацией ОТТС предписывается посетить ближайший дилерский центр для переклейки таблички. Список таких Volkswagen Polo опубликован на сайте ведомства.

Напомним, в России в ближайшее время стартуют продажи нового Volkswagen Polo. Цены и комплектации уже объявлены, дилеры принимают заказы.

Volkswagen Polo нового поколения. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen