В России отзывают новые Volkswagen Polo по пустяковой причине

Росстандарт сообщил о старте отзывной кампании автомобилей Volkswagen Polo. Дело - в табличке.

Под отзыв попадает 1 079 экземпляров Volkswagen Polo, выпущенных в 2020 году. Причиной отзыва послужила ошибка при наклейке на B-стойку автомобилей таблички с неверным номером одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Владельцам автомобилей с некорректной информацией ОТТС предписывается посетить ближайший дилерский центр для переклейки таблички. Список таких Volkswagen Polo опубликован на сайте ведомства.

Напомним, в России в ближайшее время стартуют продажи нового Volkswagen Polo. Цены и комплектации уже объявлены, дилеры принимают заказы.