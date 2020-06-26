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26.06.2020 14:45
Рубрика: ПДД

Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей

Текст: Владимир Баршев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее был подготовлен соответствующий проект.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
С 1 июля спокойной жизни автовладельцев ничего не угрожает

Кроме того, с 1 января следующего года на проверку регулярного употребления алкоголя будут направлять только при наличии признаков заболевания. То есть для всех нормальных водителей, у которых на лице нет признаков алкоголизма или наркомании, порядок останется прежним.