Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей

В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте.

Кроме того, с 1 января следующего года на проверку регулярного употребления алкоголя будут направлять только при наличии признаков заболевания. То есть для всех нормальных водителей, у которых на лице нет признаков алкоголизма или наркомании, порядок останется прежним.