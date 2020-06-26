Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее был подготовлен соответствующий проект.
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В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте.
Кроме того, с 1 января следующего года на проверку регулярного употребления алкоголя будут направлять только при наличии признаков заболевания. То есть для всех нормальных водителей, у которых на лице нет признаков алкоголизма или наркомании, порядок останется прежним.