Получение водительской медсправки нового образца перенесут на 1 января

Вступление в силу поправок в приказ Минздрава о медицинском освидетельствовании водителей и кандидатов в водители решили перенести на 1 января 2021 года. Соответствующий проект документа уже подготовлен, но пока не зарегистрирован в Минюсте. Предполагается, что этот приказ о переносе сроков должен вступить в силу 30 июня. Как раз накануне вступления в силу спорных положений.

Напомним, что с 1 июля должны были вступить в силу положения спорного приказа Минздрава, который сделал бы получение справки не только крайне дорогой, но и очень долгой процедурой. Эти положения должны были начать действовать еще в ноябре прошлого года. Но они так напугали водителей, что накануне его вступления в силу в медицинские водительские комиссии выстроились огромные очереди.

Стояние в очередях в одном случае даже закончилось летальным исходом. А произошло это потому, что в той редакции приказа были прописаны две обязательные для всех процедуры: анализ мочи на психотропные вещества и анализ крови на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. То есть, если человек каждый день доходит до состояния опьянения, то анализ это покажет. Если он употребляет бокал вина за обедом, маркер этого не определит.

Стоимость этих анализов довольно высока, поэтому автоматически стоимость медсправки возрастала в десятки раз. Кроме того, эти анализы быстро не делаются, а значит и получить медсправку в один день было бы невозможно.

Скандал получился настолько громким, что такие поправки были раскритикованы даже президентом России Владимиром Путиным, который назвал их "чушью". Поскольку для простых людей такая медсправка становилась просто неподъемной.

Минздрав тогда же выпустил другой приказ, которым перенес сроки вступления в силу спорного порядка на 1 июля 2020 года.

Не дожидаясь наступления критической даты, ведомство подготовило и разместило для общественного обсуждения новый документ. В соответствии с ним брать мочу и кровь на анализ будут только у тех, у кого есть выраженные симптомы или состояния заболевания, являющегося противопоказанием к управлению транспортом.

В ходе этого обсуждения были скорректированы и сроки вступления в силу - теперь это 1 января 2021 года.

В общем, непьющим водителям можно расслабиться. Для них в процедуре получения справки ничего не изменится ни с 1 июля, ни с 1 января.

Надо сказать, что в этих поправках исчезло само название дорогостоящего теста. Вместо него прописана "диагностика употребления алкоголя". То есть, при выраженных симптомах врач сам выберет доступный ему способ диагностики. Необязательно использовать только СDT, если в клинике, например, нет такого оборудования.