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26.06.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Lamborghini разбили спустя 20 минут после покупки

Текст: Константин Руссов

Коллекция случаев молниеносного уничтожения только что купленного авто пополнилась ещё одним. На этот раз в аварию попал новоиспечённый владелец Lamborghini Huracan Performante Spyder. Особенно обидно, что ДТП случилось не по вине хозяина суперкара. Наверное.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Подробности случившегося пока устанавливаются, но общая картина произошедшего понятна. Водитель Lamborghini вынужден был совершить аварийную остановку (причина неизвестна), и, как только он это сделал, в заднюю правую часть машины въехал фургон. Удар, судя по повреждениям "начинки" и отрыву колеса у спайдера Huracan, был довольно сильный. Об этом же свидетельствуют травмы головы, полученные водителем фургона.

Кто виноват в аварии, на момент написания новости, установлено не было. Конечно, в аналогичных ДТП виновником назначают того, кто ехал сзади, однако нельзя списывать со счетов и тот факт, что водитель суперкара мог совершить резкий манёвр и остановку.

Ранее "РГ" рассказывала, как потенциальный покупатель "воткнул" в дерево новую Toyota Supra - дело было на тест-драйве.

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#Lamborghini