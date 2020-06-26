Новый Lamborghini разбили спустя 20 минут после покупки

M1 Ossett today - It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD — WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) June 24, 2020

Коллекция случаев молниеносного уничтожения только что купленного авто пополнилась ещё одним. На этот раз в аварию попал новоиспечённый владелец Lamborghini Huracan Performante Spyder. Особенно обидно, что ДТП случилось не по вине хозяина суперкара. Наверное.

Подробности случившегося пока устанавливаются, но общая картина произошедшего понятна. Водитель Lamborghini вынужден был совершить аварийную остановку (причина неизвестна), и, как только он это сделал, в заднюю правую часть машины въехал фургон. Удар, судя по повреждениям "начинки" и отрыву колеса у спайдера Huracan, был довольно сильный. Об этом же свидетельствуют травмы головы, полученные водителем фургона.

Кто виноват в аварии, на момент написания новости, установлено не было. Конечно, в аналогичных ДТП виновником назначают того, кто ехал сзади, однако нельзя списывать со счетов и тот факт, что водитель суперкара мог совершить резкий манёвр и остановку.

Ранее "РГ" рассказывала, как потенциальный покупатель "воткнул" в дерево новую Toyota Supra - дело было на тест-драйве.