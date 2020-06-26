В Воронеже умерла сбитая полицейским женщина

В воронежской больнице скончалась женщина, получившая тяжелые травмы при наезде иномарки на пешеходов 9 июня, сообщили "РГ" в региональном департаменте здравоохранения . Таким образом число жертв аварии выросло до двух. Еще одна женщина находится в реанимации.

Напомним, Toyota с 24-летним полицейским за рулем вылетела на тротуар вечером 9 июня. Автомобиль врезался в стоявших на тротуаре людей: мужчина скончался на месте ДТП, двух женщин доставили в больницу.

Водитель иномарки был трезв. Его задержали и допросили. Полицейский отказался давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным в статье 51 Конституции РФ. Против него возбуждено уголовное дело по статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Данный сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Рассматривается вопрос о его дальнейшем прохождении службы в ОВД, - сообщили в региональном главке МВД.