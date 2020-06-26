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26.06.2020 16:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Директор заповедника предупредил об отравлении оленей после ЧП в Норильске

Текст: Екатерина Дементьева

Директор Центральносибирского заповедника в Красноярском крае Павел Кочкарев предложил ограничить в этом году отстрел диких северных оленей в регионе. По его мнению, после аварии на норильской ТЭЦ-3 нефтепродукты могли попасть в организмы животных с водой. Мясо и субпродукты также могут оказаться зараженными, считает он. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- По мнению директора ФГБУ "Заповедник "Центральносибирский" Павла Кочкарева, по берегу реки Пясина проходит от 12 до 15 процентов оленей центральной Таймырской группировки, - отмечается в сообщении министерства.

В последующем животные могут уйти в районы, где их добывает местное население. Мясо таких оленей может оказаться загрязненным нефтепродуктами. Его нельзя употреблять в пищу.

Вопрос об ограничении отстрела был поднят на совещании в Минприроды, где как раз обсуждалось сохранение популяции дикого северного оленя. В частности, рассматривалось предложение сократить квоты на добычу оленя и ужесточить контроль за соблюдением этих квот.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска осел резервуар с соляркой. Разлилась 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Всего за неполный месяц было вывезено около 144 тысяч тонн грунта, загрязненного дизтопливом. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

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