"Ахмат" и "Сочи" сыграли вничью в 24-м туре РПЛ

В пятницу в стартовом матче 24-го тура чемпионата России "Ахмат" сыграл на своем поле с "Сочи" со счетом 1:1. В первом тайме футболист хозяев Глушаков открыл счет, а сочинец Бурмистров забил ответный мяч.

В первом после рестарта первенства туре в поединках с участием сегодняшних соперников было забито невиданное количество мячей - аж 17! Но если грозненцы четыре своих гола провели (причем все после перерыва) в Самаре в ворота основного состава "Крыльев Советов" - 4:2, то сочинцы в скандальной игре безжалостно растерзали 17-летних юношей "Ростова" - 10:1.

Эти виктории помогли "Ахмату" выбраться из зоны вылета, а черноморским "барсам" (они перед началом поединка с чеченским коллективом еще раз попытались оправдаться за матч с "Ростовом") и вовсе закрепиться на десятом месте, откуда уже зримо просматривается даже еврокубковая зона.

Хозяева ожидаемо сразу показали, что собираются максимально часто атаковать, проведя (обязательно с участием левого хавбека стремительного Беришы и Глушакова) несколько симпатичных выпадов. Правда, завершавшие их Понсе и Роши пробили - каждый метров с семи - над перекладиной ворот Джанаева. Сочинцы эти выпады благополучно пережили и сами на 24-й минуте организовали контратаку, в которой после передачи Мостового слева Кокорин с угла вратарской "ножницами" пробил в руки Городова.

И тут же "Ахмат" открыл счет. Опять Бериша со своего фланга прострелил в центр штрафной, где центральный защитник гостей Новосельцев промахнулся мимо мяча, который Глушаков (он, кстати, отличился и в игре с "крылышками") с носка послал в сетку метров с восьми - 1:0, 33-я минута.

Однако уже в добавленное к первому тайму время полузащитник сочинцев Бурмистров вынесенный из штрафной после навеса мяч могучим выстрелом с 20-ти метров отправил в сетку - 1:1, 45+1.

Во втором тайме хозяева продолжили наступать, но прежних скоростей футболисты хозяев уже не демонстрировали. А без них плотную оборону сочинцев уже проходить никак не получалось. Хотя Бериша и Роши по своим флангам временами все-таки удавалось совершать набеги, которые, впрочем, острыми передачами в штрафную соперника завершать не получалось. А когда Понсе на 69-й минуте наконец удалось пробить с близкого расстояния, Джанаев в своем ближнем углу не ошибся. На чем все практически и завершилось.

После этой ничьей "Ахмат" набрал 24 очка и остался на 14-й позиции первенства, а "Сочи" теперь имеет 28 баллов, как и занимающий пока девятое место тульский "Арсенал".