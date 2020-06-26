ФК "Сочи" выступил с заявлением о матче с "Ростовом"

В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".

Этот документ, который "барсы назвали "изложением исчерпывающего мнения о ситуации", только что появился на сайте команды из черноморского города-курорта.

По словам сочинцев, обращение с просьбой о переносе игры поступило от соперника лишь за сутки до матча. При этом "официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча ФК "Ростов" не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков".

Поэтому в игре приняли участие те футболисты хозяев, которые готовились к ее проведению, "вне зависимости от того, какие игроки бы приняли участие в матче со стороны ФК "Ростов". Кроме того, игроки молодежной команды ФК "Сочи" были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным".

Что касается самой встречи, то, по мнению авторов заявления, их команда "не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК "Сочи" считает неприемлемым "играть в поддавки" в профессиональном спорте".

Кроме того, сочинцы поблагодарили юных футболистов гостей за участие в матче, а еще персонально отметили вратаря ростовской команды Дениса Попова, установившего рекорд РПЛ по количеству сейвов за матч.

Напомним, буквально за день до матча между ФК "Сочи" и "Ростов" сразу у шести футболистов основного состава дончан был выявлен коронавирус, и вся команда отправилась на карантин. В РПЛ предложили перенести поединок, но "барсы" категорически отказались. В результате против опытнейших футболистов хозяев на поле вышел юношеский состав дончан.

Эта удивительная встреча завершилась разгромной победой "Сочи" со счетом 10:1, которая, как выяснилось, нанесла колоссальный удар по репутации еще только начинающего свой путь в большом спорте клуба.

Целую неделю ФК "Сочи" находился в глухой информационной "обороне", и вот сегодня выступил с таким заявлением. Насколько оно поможет в восстановлении репутации клуба, покажет время.