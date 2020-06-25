Рестарт первенства страны в конце минувшей недели получился на редкость скандальным. Непосредственное участие в нем приняли "Краснодар" и "Сочи" - обе кубанские команды Российской премьер-лиги. Но если клуб столицы региона вышел из него с честью, то в отношении коллектива из города-курорта было высказано немало нелестных слов.

А всему виной - тот самый COVID-19. Буквально за день до матча 23-го тура между ФК "Сочи" и "Ростов" сразу у шести футболистов основного состава дончан был выявлен коронавирус, и вся команда, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, отправилась на карантин. В РПЛ предложили перенести поединок на 19 июля - единственный резервный день в первенстве. Но для этого требовалось согласие обоих клубов.

Однако "барсы" заявили, что настаивают на проведении встречи в соответствии с календарем турнира - то есть 19 июня. На это главный тренер гостей Валерий Карпин ехидно ответил, что "победитель конкурса "Фейр-плэй года" в сезоне уже определен".

А когда стало ясно, что матч все-таки состоится (иначе ростовчанам будет засчитано техническое поражение), на вопрос, кто выйдет на поле, он ответил: "Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в "тюрьме" сидим".

Бурную реакцию вызвало и обсуждение заявки прилетевшего в город-курорт "Ростова": в ней значились 18 футболистов в возрасте от 16 до 19 лет.

В результате против опытнейшего состава хозяев на поле вышли юноши. В общем, в официальном поединке первенства России произошло настоящее избиение младенцев - "Сочи" победил со счетом 10:1, который стал самым крупным в истории первенств.

Произошло настоящее избиение младенцев: ФК "Сочи" победил ростовчан со счетом 10:1

Скандальный матч получил громадный резонанс. К примеру, тот же Валерий Карпин высказался так: "Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки". А первый президент РФС Вячеслав Колосков выразился не менее жестко: "То, что произошло, - это позор для российского футбола и, в частности, для "Ростова". Какими мозгами надо располагать, чтобы допустить срыв накануне старта? Мне кажется, это может ударить по имиджу нашего футбола на международной арене. Это элементарное разгильдяйство".

И надо же было такому случиться, но на следующий день точно такая же ситуация сложилась перед встречей в столице края между "Краснодаром" и "Динамо": сразу три московских игрока подхватили COVID-19... В итоге основной состав "бело-голубых" вместо перелета на чартере в столицу Кубани сел на карантин на своей клубной базе.

Руководство ФК "Динамо" обратилось с просьбой к краснодарцам перенести игру на 19 июля. Президент "быков" Сергей Галицкий сразу - в духе истинной "честной игры" - согласился на такой шаг, и выход из очередного футбольного тупика был найден. Краснодарский клуб, который и до этого старался вести себя по-джентльменски в любых ситуациях, получил массу похвал отовсюду.

А вот "Сочи", еще только начинающему свой путь в большом спорте, теперь еще долго предстоит выводить "пятно" на имени клуба. И хотя формально к этому коллективу претензий нет (немалую часть вины должны взять на себя Российский футбольный союз и РПЛ, которые разработали не слишком удачный регламент игр), репутацию среди болельщиков и специалистов он серьезно подорвал.

Тем временем

Как стало известно, РФС обратился к Роспотребнадзору с просьбой смягчить действующий регламент - либо отправлять на изоляцию только футболистов с положительным анализом на коронавирус, либо тех, кто плотно контактировал с зараженным более 15 минут (и выявлять группу риска с помощью gps-трекеров). Ожидается, что до стартующего в пятницу 24-го тура первенства будет получен новый ответ от Роспотребнадзора.