Туроператор "Ника" объявил о возобновлении деятельности

Туроператор возвращается к нормальной работе с 26 июня 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

Туркомпания также отозвала свое заявление о прекращении деятельности, которое она направляла в Ростуризм. Туроператор уже восстановлен в едином федеральном реестре.

Туркомпания объявила о прекращении деятельности из-за невозможности продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

Однако директор ассоциации "Туромощь" Александр Осауленко ранее сообщил "РГ", что вопрос окончательно не решен. Он отметил, что уже в самое ближайшее время может быть принято какое-то решение.

В Ростуризме также заявляли, что совместно с ассоциацией "Турпомощь" были проработаны возможные варианты продолжения деятельности туроператора, но руководство компании приняло решение об уходе с рынка.

Туроператор "Ника" является одной из старейших петербургских туркомпаний. Предприятие работает в сфере внутреннего и выездного туризма 27 лет, занимаясь продажей внутренних и зарубежных круизов по рекам.