В Мурманске установят памятник погибшим в Шереметьево

В Мурманске установят памятник жителям города, погибшим в авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево. Сегодня об этом сообщил глава администрации областного центра Евгений Никора во время встречи с родственниками погибших.

- Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь родственникам увековечить память о близких, - отметил Евгений Никора. - В первую очередь мы совместно определим, как будет выглядеть памятный объект.

Глава муниципалитета Андрей Сысоев подчеркнул, что город взял на себя все расходы как по организации захоронения мурманчан, так и по обустройству мемориала.

- На следующей встрече мы детально проработаем проект памятника и определим границы его установки, - добавил Андрей Сысоев.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла вечером 5 мая 2019 года. Рейс из Шереметьево в Мурманск вылетел около 18 часов. Примерно через полчаса борт вернулся обратно. При посадке самолет загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Живыми смогли выбраться только 37. В огне погиб 41 человек, из них 26 - жители Мурманской области.