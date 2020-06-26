Росгвардия выразила соболезнования в связи со смертью Алексея Волошина

О Герое Советского Союза Алексее Прохоровиче Волошине "Российская газета" рассказывала неоднократно. Это он дрался под Сталинградом и на Курской дуге, первым форсировал Днепр, его артиллерийская батарея подбила два десятка гитлеровских танков. Это он был пять раз ранен, именно его президент США Франклин Рузвельт наградил высшей офицерской наградой своей страны - "Серебряной Звездой".

Волошин участвовал в легендарном Параде Победы 1945 года, нес боевое знамя Артиллерийской академии. Но он не успел увидеть нынешнего - жизнь Алексея Прохоровича Волошина оборвалась на 101-м году жизни 24 июня.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что накануне Парада, посвященного 75-й годовщине Великой Победы, ветеран напутствовал росгвардейцев - участников парадных расчетов.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов, коллегия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, совет ветеранов войск правопорядка и личный состав Росгвардии выразили глубокое соболезнование родным и близким Алексея Прохоровича Волошина в связи с его кончиной.