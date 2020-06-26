Система прослеживания драгоценных камней заработает в России

"Внедрение данной информационной системы позволит обеспечить прослеживаемость движения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, что значительно сократит использование нелегальных схем при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями", - говорится в сообщении на сайте Минфина.

ГИИС позволит ввести риск-ориентированный подход и проводить проверки бизнеса выборочно, что существенно снизит нагрузку на производителей.

Также закон теперь не требует от производителей серебра обязательного клеймения изделий, однако контроль за серебром со стороны государства сохраняется.