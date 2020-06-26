Указ губернатора Свердловской области от 26 июня 2020 года № 335-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 N° 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ и от 23.06.2020 № 332-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 2 после слова "проведение" дополнить словом "массовых";

2) подпункты 3 и 4 части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей части мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок (за исключением объектов физкультуры и спорта открытого типа, объектов культуры, в том числе библиотек). Действие настоящего подпункта не распространяется на профессиональные спортивные клубы, в том числе по командным игровым видам спорта при организации и проведении ими тренировочных мероприятий для подготовки к профессиональным соревнованиям федерального, международного уровня. Такие тренировочные мероприятия проводятся с учетом требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

4) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением санаториев-профилакториев, имеющих лицензию на право осуществления медицинской деятельности.";

3) в части второй пункта 2 слово "массовых" заменить словами "массовых культурных,";

4) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 3 слова "400 квадратных метров" заменить словами "800 квадратных метров";

5) подпункты 5 и 6 части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

"5) работу организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-центров (за исключением организации индивидуального тренировочного процесса);

6) работу дошкольных образовательных организаций (за исключением частных дошкольных образовательных организаций и дежурных групп для детей дошкольного возраста, создаваемых в муниципальных дошкольных образовательных организациях), общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования (за исключением организаций дополнительного образования, осуществляющих подготовку водителей, в части проведения практических занятий по вождению и экзаменов), профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций . высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.";

6) подпункт 2 пункта 16 после слов "образовательных организациях," дополнить словами "организациях дополнительного образования, осуществляющих подготовку водителей,".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







