УИКи уточнили статус 12 тысяч записей в ходе ежедневной сверки

Мосгоризбирком провел ручную сверку реестра электронных избирателей со списками на участках. Об этом журналистам рассказал глава МГИК Юрий Ермолов.

Ранее "РГ" писала, что эту работу избирком провел по просьбе Общественного штаба по наблюдению за голосованием. Поводом стала резонансная акция журналиста Павла Лобкова, проголосовавшего по поправкам в Конституцию дважды. Так же поступил и еще один пользователь соцсетей. МГИК, как и полиция, назвал такие действия нарушением закона.

В то же время нужно было заново проверить все списки избирателей, чтобы у электронных избирателей не было даже теоретической возможности отдать голос дважды. В избиркоме подчеркивают: "двойной" голос все равно не будет учтен, система отбраковывает такие попытки перед подсчетом. Теперь же после резонансных случаев решили провести более тщательную ревизию.

В итоге в книгах на участках найдено 12 537 фамилий избирателей, подавших ранее заявление на электронное голосование. Были проставлены соответствующие отметки. При этом ни один из этих людей не получал бюллетень на участках, подчеркнул Ермолов. Контроль за электронным голосованием будет усилен.