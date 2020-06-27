Указ главы Республики Адыгея от 23 июня 2020 года № 89 "О некоторых вопросах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 19 июня 2020 года № 01-00-03/58-3940-2020, постановляю:

1. Признать утратившими силу:

1) Указ Главы Республики Адыгея от 14 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 4);

2) Указ Главы Республики Адыгея от 24 апреля 2020 года № 51 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 14 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 4).

2. Действие настоящего Указа не распространяется на лиц, которым до вступления в силу настоящего Указа выданы предусмотренные Указом Главы Республики Адыгея от 14 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" предписания о соблюдении ограничительных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







