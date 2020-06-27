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Рубрика: В мире

"Борцы с памятниками" хотят убрать статую героя "русской Аляски"

Борьба с памятниками, начавшаяся во многих городах атлантического побережья США, грозит перекинуться и на далекую Аляску, передает ТАСС. Там инициативная группа подняла вопрос о демонтаже установленной в городе Ситка статуи главы русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков Александра Баранова.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Это предложение они объясняют тем, что память об историческом деятеле, активно колонизировавшем регион (до середины XIX века Ситка назывался Новоархангельском), может "оскорблять чувства" местных жителей - индейцев-тлинкитов.

"В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи в связи с тем, какой в нее вложен смысл, - сказал городской управляющий Ситки Джон Лич. - Выступления этой группы в некотором смысле идут в одном ряду со всем остальным, что сейчас происходит в США".

По его словам, в городе хватает и защитников памятника, который был установлен 30 лет назад на деньги местных меценатов и сейчас рассматривается как историческая и художественная ценность. Демонтаж, по мнению защитников мемориала, обеднил бы вид города.

Впрочем, в Ситке готовы и к компромиссному варианту - установке поблизости еще одного памятника кому-либо из представителей тлинкитов. Решение будет принято на заседании городского совета 20 июня.

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