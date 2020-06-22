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22.06.2020 03:38
Рубрика: В мире

Музей естественной истории в Нью-Йорке демонтирует памятник Рузвельту

Статуя Теодора Рузвельта возле Музея естественной истории в Нью-Йорке. Фото: The New York Times Статуя Теодора Рузвельта возле Музея естественной истории в Нью-Йорке. Фото: The New York Times
Статуя Теодора Рузвельта возле Музея естественной истории в Нью-Йорке. Фото: The New York Times

Памятник Теодору Рузвельту у Музея естественной истории в Нью-Йорке демонтируют. Монумент воздвигли в 1940 году. Он состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой - африканец. Решение убрать памятник принято музеем, которому принадлежит монумент, городские власти идею поддержали, пишет газета The New York Times.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Многие годы активисты выступали против этого памятника, считая его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Решение принято на фоне волны протестов против расизма. В честь бывшего американского президента, с которым тесно связана история музея, решено назвать Зал Биоразнообразия", - сообщает издание со ссылкой на президента музея Эллен Фаттер.

Правнук Рузвельта, который является попечителем музея, выпустил заявление, в котором одобрил снос памятника. О судьбе монумента после демонтажа изданию пока ничего не известно.

Напомним, массовая волна протестов по городам США прокатилась после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В стране начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны, в том числе и статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

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