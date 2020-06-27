Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26 июня 2020 года № 99-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 05.07.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 11.06.2020 № 86-рг).

2. Разрешить с 29.06.2020:

2.1. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению проживания граждан в коллективных средствах размещения (гостиницах, отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, домах и базах отдыха, туристических базах, санаториях и т.п.), эксплуатацию плавательных бассейнов с учетом установленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и противоэпидемических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

одновременное нахождение в плавательном бассейне в количестве из расчета 2 квадратных метра площади плавательного бассейна на 1 человека;

исключить возможность доступа к плавательному бассейну граждан, не размещенных в коллективных средствах размещения, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, за исключением лиц, осуществляющих обслуживание плавательного бассейна.

2.2. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим санаторно-курортную деятельность, а также деятельность по обеспечению проживания граждан в коллективных средствах размещения (домах и базах отдыха, туристических базах и т.п.), при наличии на их территориях пляжей, мест массового отдыха у воды (далее - места отдыха) доступ отдыхающих к местам отдыха с соблюдением противоэпидемических требований и рекомендаций, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу и требований социального дистанцирования, в том числе:

обеспечение обеззараживания 2 раза в сутки пляжного оборудования, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, спасательного и медицинского пунктов, малых архитектурных форм, урн;

обеспечение обеззараживания 1 раз в 2 часа контактных поверхностей: поручней, дверных ручек медицинского и спасательного пунктов;

обеспечение обеззараживания шезлонгов (и аналогичных им объектов) после каждого отдыхающего;

обеспечение дистанции между шезлонгами не менее 1,5 метра;

исключить возможность доступа к местам отдыха граждан, не размещенных в коллективных средствах размещения, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, за исключением лиц, обслуживающих места отдыха.

3. Организациям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса по приему на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения, обеспечить прием документов лично у поступающих (лиц, которым поступающими предоставлены соответствующие полномочия на основании выданной ими и оформленной доверенности на осуществление соответствующих действий), а также проводить вступительные испытания, осуществлять рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками организаций по месту приема документов, проведения вступительных испытаний в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлениями Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

обеспечить контроль температуры тела работников и посетителей на входе в организацию с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения в организации лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

обеспечить на входе возможность обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового - не менее 60 процентов;

обеспечить работу приточно-вытяжной вентиляции;

обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа (при наличии технической возможности) и обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, разрешенных к использованию в присутствии людей;

обеспечить соблюдение сотрудниками и посетителями масочного режима в помещениях, наличие средств индивидуальной защиты (масок или их аналогов (с заменой каждые 2 часа);

обеспечить проведение обработки оборудования и инвентаря ежедневно не реже 1 раза в 2 часа с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации, в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.), наружных дверей, дверных ручек, поручней;

обеспечить расстановку оборудования (столов, стульев) с учетом требований социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);

обеспечить рассадку абитуриентов с соблюдением требований социального дистанцирования (не менее 1,5 метра друг от друга).

4. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 11.06.2020 № 86-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

5. Внести в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 № 73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 №78-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, 19.06.2020 № 90-рг, от 23.06.2020 № 96-рг) изменение, исключив абзац двадцать третий подпункта 2.5.1.

6. Внести в приложение № 2 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 № 80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 № 83-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг, от 22.06.2020 № 94-рг) изменения, дополнив пунктами 15 - 17 следующего содержания:

"15. Государственное профессиональное образовательное учреждение "Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва" (Новокузнецкий городской округ).

16. Фонд поддержки и развития социальных инициатив в сфере образования, культуры, искусства, спорта, общественной безопасности и информационных технологий "Перспектива" (город Кемерово).

17. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Шахтер" (Прокопьевский муниципальный округ).".

7. Внести в абзац второй пункта 4 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" изменение, заменив слова "без привлечения зрителей" словами "с привлечением зрителей в объеме не более 10 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения при условии ежедневного проведения обработки мест размещения зрителей и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.".

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







